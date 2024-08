A7 bei Neumünster nach Lkw-Unfall wieder frei

Stand: 14.08.2024 19:00 Uhr

Auf der A7 bei Neumünster hat sich am Mittwochnachmittag ein Lkw nach einem Unfall quer gestellt. Die Autobahn in Richtung Süden musste komplett gesperrt werden, am frühen Abend konnten die Bergungsarbeiten abgeschlossen werden.