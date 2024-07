Stand: 19.07.2024 06:48 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Bundesverteidigungsminister Pistorius zu Besuch in Eckernförde

BundesverteidigungsministerBoris Pistorius (SPD) besucht heute Vormittag den Marinestützpunkt in Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Er will dort mit den Führungen der Verbände und mit Soldatinnen und Soldaten sprechen. Im Fokus steht die Arbeit des 1. U-Bootgeschwaders, des Seebataillons und der Kampfschwimmer. Geplant ist ein kleines Manöver und eine militärische Evakuierungsoperation. Pistorius will auch über Probleme und Sorgen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sprechen. Zuletzt war Pistorius 2023 zu seinem Antrittsbesuch in Eckernförde. | NDR Schleswig-Holstein 19.07.2024 07:00 Uhr

ADAC erwartet Staus zu Ferienbeginn

In Schleswig-Holstein starten heute die Sommerferien. Der ADAC erwartet deshalb am Wochenende zahlreiche Staus auf den Straßen. Besonders betroffen sollen die Autobahnen A1, A7 und A23 sein. Experten raten dazu möglichst nachts oder unter der Woche loszufahren. Der Hamburger Flughafen hat zum Ferienbeginn das Personal aufgestockt und zusätzliche Scanner für die Sicherheitskontrollen gekauft. Der Flughafen rät Urlaubern im Vorfeld eine bestimmte Uhrzeit für Check-In und Sicherheitskontrolle zu buchen. | NDR Schleswig-Holstein 19.07.2024 07:00 Uhr

Kieler Holstein-Stadion: Ratsversammlung stimmt für Ausschreibung des Neubaus

Am Donnerstagabend hat die Kieler Ratsversammlung mehrheitlich für die europaweite Ausschreibung des Stadion-Neubaus gestimmt. Interessierte Firmen sollen sich mit ihren Vorschlägen für die drei möglichen Stadion-Varianten bewerben. Ende kommenden Jahres sollen die Bauarbeiten beginnen. Der Bau eines Parkhauses am Stadion wird noch gesondert ausgeschrieben und gebaut. | NDR Schleswig-Holstein 19.07.2024 06:00 Uhr

Sylt: Gemeindevertretung stimmt für Abwahl des Bürgermeisters

Die Sylter Gemeindevertretung hat Donnerstagabend für ein Abwahlverfahren gegen den amtierenden Bürgermeister Nikolas Häckel (parteilos) gestimmt. Seit Februar ist er krankgeschrieben. Nun müssen noch die Einwohner der Gemeinde Sylt abstimmten, ob Häckel seinen Posten abgeben muss. Die Abstimmung findet am 19. September statt. | NDR Schleswig-Holstein 19.07.2024 06:00 Uhr

Land will Musikschulen mit einer zusätzlichen Million fördern

Das Land will Musikschulen ab kommenden Jahr finanziell besser unterstützen. 2,1 Millionen Euro Fördergeld sollen laut Kulturministerin Karin Prien (CDU) jährlich bereitstehen. Hintergrund ist das sogenannte "Herrenberg-Urteil": Seitdem müssen Musikschulen mehr sozialversicherungspflichtige Mitarbeiter einstellen. Bisher sind Musiklehrer größtenteils auf Honorarbasis beschäftigt. Das sind Mehrkosten, die die Musikschulen laut eigener Aussage in ihrer Existenz bedrohen. Ein entsprechender Vorschlag, die Fördersumme zu erhöhen, soll dem Parlament im Rahmen der Haushaltsberatungen noch vorgelegt werden. Der Landesverband der Musikschulen begrüßt, dass die Hilfen aufgestockt werden sollen. | NDR Schleswig-Holstein 19.07.2024 06:00 Uhr

Bad Bramstedt - Flüchtiger Straftäter gefasst

Der am Donnerstag entflohene Straftäter, nach dem die Polizei in der Region Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) gesucht hatte, ist gefasst. Nach Angaben der Beamten gelang es dem Mann gegen 16 Uhr bei einem erlaubten Besuch zu fliehen, obwohl er von zwei Justizvollzugsbeamten begleitet worden war. Wie genau sich der Mann befreien konnte, ist noch nicht bekannt. Nach etwa vier Stunden entdeckte die Polizei den 20-Jährigen in einem Waldstück im Umkreis des Fluchtortes. Sie nahm den Mann in Gewahrsam. Eine Vielzahl an Polizeikräften hatte laut Polizei nach dem Flüchtigen gesucht. Auch ein Hubschrauber kam zum Einsatz. Gefahr für die Bevölkerung bestand nach Angaben der Polizei nicht. | NDR Schleswig-Holstein 18.07.2024 20:00 Uhr

Das Wetter: Viel Sonnenschein

Am frühen Morgen ist es stellenweise neblig. Tagsüber gibt es viel Sonnenschein mit gelegentlichen lockeren Wolken. Die Temperaturen liegen zwischen 25 Grad in Süderlügum (Kreis Nordfriesland) und 28 Grad in Büchen (Kreis Herzogtum Lauenburg). An der Küste liegen die Temperaturen zwischen 21 und 25 Grad. | NDR Schleswig-Holstein 19.07.2024 06:00 Uhr

