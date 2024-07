Stand: 19.07.2024 16:54 Uhr Bad Bramstedt: Geflohener Straftäter gefasst

Nachdem in Bad Bramstedt im Kreis Segeberg am Donnerstagnachmittag ein Häftling kurzzeitig geflohen war, hat die Polizei jetzt mehr Infos zu dem 20-Jährigen bekanntgegeben. Demnach sitzt der Mann seit April 2021 in der Jugendanstalt in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) wegen zahlreicher Raub- und anderer Gewaltdelikte. Wegen der Flucht muss er einem Sprecher zufolge nicht mit einer Haftverlängerung oder ähnlichem rechnen, da eine Flucht kein Strafbestand sei.

Vierstündige Suche nach dem Geflohenen

Am Donnerstag gelang es dem Straftäter bei einem erlaubten Besuch zu fliehen, obwohl er von zwei Justizvollzugsbeamten begleitet worden war. Wie genau die Flucht abgelaufen ist, wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen weiterhin nicht sagen. Nach etwa vier Stunden entdeckte die Polizei den 20-Jährigen in einem Waldstück im Umkreis des Fluchtortes. Sie nahm den Mann in Gewahrsam. Eine Vielzahl an Polizeikräften hatte laut Polizei nach dem Flüchtigen gesucht. Auch ein Hubschrauber kam zum Einsatz. Gefahr für die Bevölkerung bestand nach Angaben der Polizei nicht.

