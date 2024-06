Stand: 18.06.2024 08:39 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Streikaufruf an Paracelsus-Klinik in Henstedt-Ulzburg

An der Paracelsus-Klinik in Henstedt Ulzburg (Kreis Segeberg) soll ab heute gestreikt werden. Die Gewerkschaft Marburger Bund hat die etwa 60 angestellten Ärztinnen und Ärzte der Klinik zu einem unbefristeten Warnstreik aufgerufen. Grund sind die festgefahrenen Tarifverhandlungen. Der Marburger Bund fordert 15 Prozent mehr Lohn und einen Inflationsausgleich. Die Gewerkschaft wirft dem Konzern vor, über sein eigenes Angebot nicht mehr verhandeln zu wollen. Während des Streiks ist ein Notdienst eingerichtet. Der Klinik-Konzern war für eine Stellungnahme noch nicht erreichbar. | NDR Schleswig-Holstein 18.06.2024 08:00 Uhr

Förderung für Ganztagsbetreuung in Schleswig-Holstein

Um die Ganztagsbetreuung im Land auszubauen, können Kommunen in Schleswig-Holstein ab September auf knapp 200 Millionen Euro Fördermittel zurückgreifen. Nach Angaben des Bildungsministeriums sind die entsprechenden Förderrichtlinien dafür jetzt veröffentlicht worden. Das Programm speise sich aus Bundes- und Landesmitteln. Der Ausbau des Ganztags sei ein wesentlicher Beitrag zu mehr Bildungsgerechtigkeit in Schleswig-Holstein, meint Bildungsministerin Karin Prien (CDU). | NDR Schleswig-Holstein 18.06.2024 06:00 Uhr

Bildungsbericht bemängelt Zustand des Bildungssystems

Personalmangel, zu wenig Geld und soziale Ungleichheit - diese Aspekte führen laut Nationalem Bildungsbericht auch in Schleswig-Holstein zu Problemen. Besonders schlecht schneidet das Land beim Azubi-Nachwuchs in Gesundheitsberufen und dem Erziehungsbereich ab, was den Fachkräftemangel verschärft. Es brauche dringend mehr Geld und frühere Fördermaßnahmen, fordert die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Laut GEW kann inzwischen ein Viertel der Kinder nach der Grundschule nicht lesen, schreiben und rechnen. | NDR Schleswig-Holstein 18.06.2024 07:00 Uhr

Grenzkontrollen zur EM im Norden bisher entspannt

Die zur Europameisterschaft verhängten Grenzkontrollen verlaufen in Schleswig-Holstein bislang sehr ruhig. Laut Bundespolizei ist an der deutsch-dänischen Grenze noch kein Einreise-Verbot im Zuge der Fußball-EM ausgesprochen worden. Mehr Zeit brauchen Pendlerinnen, Pendler und Reisende aber trotzdem bis zum Ende des Turniers: Die Bundespolizei kontrolliert am A7-Grenzübergang in Ellund jeden Autofahrer, der nach Schleswig-Holstein kommt. Dadurch staut sich der Verkehr für Berufspendler, aber auch besonders am Sonnabend. | NDR Schleswig-Holstein 18.06.2024 07:00 Uhr

Debatte über regelmäßige Führerscheintests für Senioren

Immer mal wieder wird die Frage diskutiert, ob Senioren ab einem bestimmten Alter wieder in die Fahrschule gehen oder einen Test für ihre Fahrtüchtigkeit machen sollten. Die Verkehrsunfallstatistik für Schleswig-Holstein zeigt: Fast jeder vierte Verkehrsunfall mit Schwerverletzten wurde von Menschen über 65 Jahren verursacht. 2023 waren Senioren an mehr als 5.400 Verkehrsunfällen beteiligt. Das sind fast acht Prozent mehr als im Vorjahr. ADAC und Fahrlehrer im Land bieten daher spezielle Auffrischungskurse an. Gemessen an ihrem hohen Bevölkerungsanteil haben ältere Autofahrer laut Landespolizei allerdings wesentlich seltener mit Verkehrsunfällen zu tun als junge Menschen. | NDR Schleswig-Holstein 18.06.2024 06:00 Uhr

Wetter: Bis zum Abend überwiegend sonnig und trocken

Am frühen Morgen gibt es vereinzelt Nebel, ganz im Norden einzelne schwache Schauer. Ansonsten bleibt es oft heiter, teils wolkig und zunächst meist trocken. Im Tagesverlauf folgt eine Mischung aus vielen Wolken und zeitweiligem Sonnenschein. Zum frühen Abend hin kommt vor allem im Süden von der Elbe her Regen auf, teils schauerartig oder gewittrig. Von der Nordsee bis zur Flensburger Förde bleibt es aber meist trocken. Höchstwerte liegen bei 18 Grad auf Amrum (Kreis Nordfriesland) bis 23 Grad in Reinfeld (Kreis Stormarn). Abgesehen von Schauer- und Gewitterböen weht ein schwacher Wind aus südwestlicher bis westlicher Richtung. | NDR Schleswig-Holstein 18.06.2024 06:00 Uhr

