Stand: 31.05.2024 07:24 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Kampfjets und Flugzeuge treffen für "Tiger Meet"-Manöver in Jagel ein

Mehr als 50 Kampfjets und Militärflugzeuge aus ganz Europa und den USA treffen bis Freitagmittag auf dem Flugplatz Jagel bei Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) ein. Beim internationalen Manöver "Tiger Meet" üben rund 1.100 Soldatinnen und Soldaten aus 13 Nationen zwei Wochen über Norddeutschland und der Nordsee, wie sie im Falle eines Angriffs reagieren können. Von Montag an starten und landen jeweils mehr als 50 Maschinen in engen Zeitfenstern, jeweils einmal am Vor- und Nachmittag. Das wird zu Fluglärm führen. Auch die in Jagel stationierte neue Drohne German Heron TP soll aufsteigen. | NDR Schleswig-Holstein 31.05.2024 06:00 Uhr

"Fridays for Future" ruft wieder zu Klimademos auf

Knapp eine Woche vor der Europawahl ruft "Fridays for Future" wieder zum Klimastreik auf. Auch in Schleswig-Holstein sind Aktionen geplant, unter anderem in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Elmshorn (Kreis Pinneberg). In Kiel werden laut Veranstalter auf dem Exerzierplatz gegen 14 Uhr etwa 1.000 Teilnehmende erwartet. In Lübeck rechnen die Veranstalter am späten Nachmittag mit bis zu 2.000 Teilnehmenden bei der Kundgebung vor dem Rathaus. Autofahrerinnen und Autofahrer müssen mit gesperrten Straßen rechnen und sollten mehr Zeit einplanen. | NDR Schleswig-Holstein 31.05.2024 06:00 Uhr

Handball: SG Flensburg-Handewitt unterliegt VfL Gummersbach

Die SG Flensburg-Handewitt hat das letzte Heimspiel der Saison in der Handball-Bundesliga verloren. Die Mannschaft unterlag dem VfL Gummersbach mit 28 zu 34. Außerdem ist nun auch endgültig klar, wer Deutscher Meister ist. Der SC Magdeburg hat den Titel mit einem Sieg über gegen die Rhein-Neckar-Löwen perfekt gemacht. | NDR Schleswig-Holstein 31.05.2024 06:00 Uhr

Geesthacht: Schüler greift anderen Schüler offenbar mit Messer an

An einer Schule in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) hat es eine Messerattacke gegeben. Das bestätigte die Polizei NDR Schleswig-Holstein. Mittlerweile laufen die Ermittlungen. Wie die "Lübecker Nachrichten" berichten, stach ein 13 Jahre alter Schüler am Donnerstagmittag gegen 13.15 Uhr einem Zwölfjährigen ein Messer in den Rücken. Das Opfer kam ins Krankenhaus, schwebe aber nicht in Lebensgefahr, so die Polizei. Der mutmaßliche Täter soll festgenommen worden sein und vernommen werden. Warum der Junge auf den anderen eingestochen hat, ist nach Angaben der Ermittelnden noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 31.05.2024 06:00 Uhr

Wetter: erst Wolken und Regen, später Sonne

Am Morgen ist es wolkig bis stark bewölkt mit auf die Nordsee abziehendem Regen. Im weiteren Tagesverlauf gibt es aus Osten neben Wolken auch Sonne, später stellenweise Schauer, vereinzelt sind kräftige Gewitter möglich. Höchstwerte: 19 Grad in Burg auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) bis 22 Grad in Lauenburg/Elbe (Kreis Herzogtum Lauenburg). Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind, meist aus Nord bis Ost, zudem sind Schauer- und Gewitterböen möglich. | NDR Schleswig-Holstein 31.05.2024 06:00 Uhr

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 6 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 6 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 31.05.2024 | 06:00 Uhr