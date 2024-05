Fin Bartels und Manuela Schwesig eröffnen Kieler Woche 2024 Stand: 31.05.2024 14:43 Uhr Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und Ex-Holstein Kiel-Profi Fin Bartels werden die Kieler Woche am 22. Juni eröffnen. Mehr als 2.000 Veranstaltungen soll es rund um das größte Segelevent der Welt in Kiel geben.

"Die Kieler Woche der kleinen Momente" - so lautet das Motto des Volksfestes in diesem Jahr. Damit wollen die Organisatoren alle Menschen erreichen, erklärte Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) NDR Schleswig-Holstein. Genauer spricht er auch von "Menschen mit Behinderung, für Familien mit Kindern, für Menschen, die wenig Geld haben, für Menschen im Altenheim, die gar nicht auf die Kieler Woche kommen können, auch die sollen was erleben können". So soll es nach seinen Worten auch Secret Stages an der Kiellinie und kleine Bühnen mit Kleinkünstlern und Nachwuchsbands geben, erklärt Kämpfer weiter.

Kieler Woche letzter Segeltest für Olympische Spiele

In diesem Jahr dient die Kieler Woche für viele Profi-Segler auch als Generalprobe für die Olympischen Spiele in Paris im Juli. In Kiel wollen die Seglerinnen und Segler sich und ihr Material testen, erklärt Kieler Woche-Sportdirektor Dirk Ramhorst. Rund um den Kieler Yacht-Club erwarten die Veranstalter in acht olympischen Disziplinen, elf internationalen Bootsklassen und zum Seesegeln Aktive aus rund 50 Ländern. Am Marinestützpunkt wird die Deutsche Marine rund 40 Schiffe und Boote aus 16 Nationen erwarten. Ein Höhepunkt ist der Besuch des Segelschulschiffes "Gloria" aus Kolumbien vom 22. und 23. Juni. Auch die "Gorch Fock" ist als Flaggschiff der Kieler Woche dabei.

Schlagwörter zu diesem Artikel Segeln Tourismus Kiel