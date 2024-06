Stand: 16.06.2024 11:09 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Zeitungsausträger findet Verletzten in Walksfelde

In Walksfelde im Kreis Herzogtum Lauenburg hat sich ein Autofahrer mit seinem Wagen überschlagen. Nach Angaben der Polizei fand ein Zeitungsausträger den 33-Jährigen heute früh blutüberströmt. Der Autofahrer soll betrunken gewesen sein. Er kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Der Unfallhergang muss noch ermittelt werden. | NDR Schleswig-Holstein 16.06.2024 11:00 Uhr

Verkehrsunfall in Appen im Kreis Pinneberg

Ein Mann soll laut Polizei Samstagabend mit einem Kleinbus auf der Wedeler Chaussee in Appen (Kreis Pinneberg) gegen ein Auto gefahren sein, dass dort am Fahrbahnrand stand. Durch den Aufprall wurde der Wagen in den Straßengraben geschleudert. Darin saß der Fahrer, der durch den Unfall verletzt wurde. Er kam ins Krankenhaus. Der Unfallverursacher war offenbar alkoholisiert. Die Polizei ermittelt nun. | NDR Schleswig-Holstein 16.06.2024 10:00 Uhr

Holstenköste in Neumünster endet laut Polizei friedlich

In Neumünster geht heute die Holstenköste zu Ende. Laut Polizei verlief die Veranstaltung friedlich. Seit Freitag wurden etwa 24 Anzeigen und einige Platzverweise aufgenommen. In zwei Fällen ermittelt die Polizei auch wegen rechtsradikaler Rufe. Heute findet auf der Holstenköste noch ein Flohmarkt statt. Die Polizei schätzt, dass etwa 165.000 Menschen das Fest in diesem Jahr besucht haben. | NDR Schleswig-Holstein 16.06.2024 10:00 Uhr

7-Türme-Triathlon in Lübeck

Heute findet in Lübeck der 7-Türme-Triathlon statt. Das Motto ist auch in diesem Jahr "Triathlon gegen Krebs". Der Verein Tri-Sport Lübeck hat diese Benefizveranstaltung in Kooperation mit dem UKSH organisiert. Insgesamt gibt es neun Disziplinen über drei unterschiedlich lange Distanzen: Mittel- und Olympische Distanz sowie Volkstriathlon. Angemeldet sind mehr als 700 Personen. Die Erlöse gehen an das Programm "Vital-Bewegung" am Universitären Krebszentrum Schleswig-Holstein des UKSH. | NDR Schleswig-Holstein 16.06.2024 09:00 Uhr

Zimmerbrand in Uetsersen im Kreis Pinneberg

In Uetersen (Kreis Pinneberg) wurden am Samstagabend zwei Jugendliche bei einem Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Reuterstraße verletzt. Laut Rettungsstelle wurden die 15- und 16-Jährigen ins Krankenhaus gebracht. 40 Einsatzkräfte löschten den Brand bis Mitternacht. Die Brandursache ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 16.06.2024 09:00 Uhr

"Vertell doch mal"-Gala im Hamburger Ohnsorg-Theater

Heute Mittag werden im Ohnsorg-Theater in Hamburg die diesjährigen Sieger des 36. plattdeutschen Schreibwettbewerbs "Vertell doch mal" verkündet. Unter den Nominierten sind auch mehrere Autorinnen und Autoren aus Schleswig-Holstein. | NDR Schleswig-Holstein 16.06.2024 08:00 Uhr

Grenzkontrollen zur EM scheinen sich zu lohnen

Bereits 1.400 unerlaubte Einreisen konnten festgestellt werden, sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) der "Bild am Sonntag". Außerdem wurden fast 200 Haftbefehle vollstreckt. Auch an der deutsch-dänischen Grenze kontrollieren Beamte derzeit. Autofahrer müssen mit Stau rechnen, wenn sie von Dänemark nach Schleswig-Holstein reisen. | NDR Schleswig-Holstein 16.06.2024 08:00 Uhr

Wetter: Wolken, Regen und mögliche Gewitter

Am Tag ist es wolkig. Zeitweise gibt es Regenschauer und auch Gewitter, mit Schwerpunkt am Nachmittag und Abend sind möglich. Hin und wieder gibt es Auflockerungen und heitere Momente. Die Höchstwerte liegen zwischen 18 Grad in Westerland (Sylt) und 20 Grad in Lübeck. | NDR Schleswig-Holstein 16.06.2024 06:00 Uhr

