Auf Höhe der Strafräume und damit des aktuellen Gästeblocks entstehen weitere Kameraplätze. Deshalb wird der Gästebereich aus Block L auf die Blöcke M, P und R der Osttribüne verlagert. Der freie Block in L wird dann zum Heimbereich. Heimfans mit Dauerkarte in dem Bereich will Holstein noch detaillierter informieren. Diese Maßnahmen werden erst im Winter umgesetzt, da die extra angefertigten Bauteile eine Lieferzeit von etwa sechs Monaten haben.