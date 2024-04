Stand: 09.04.2024 06:54 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Bevölkerungszahl im Norden und Süden wächst

Die Bevölkerungszahl in Schleswig-Holstein wird sich in den kommenden Jahren kaum verändern. Das zeigt eine Vorausberechnung der Bertelsmann-Stiftung. Demnach werden 2040 etwa 15.000 Menschen mehr in Schleswig-Holstein leben als im Vergleichsjahr 2020. Das ist ein Anstieg um 0,5 Prozent. Deutlich wachsen soll zum Beispiel Flensburg. Hier lebten 2020 etwa 90.000 Menschen, 2040 sollen es gut 94.000 sein - ein Anstieg um etwa fünf Prozent. Knapp dahinter Kreise Herzogtum Lauenburg, Pinneberg und Segeberg. Sinken wird die Bevölkerungszahl dagegen unter anderem in Neumünsterund im Kreis Plön - voraussichtlich um 3,5 bzw. 2,5 Prozent. | NDR Schleswig-Holstein 09.04.2024 06:00 Uhr

Nato-Luftwaffen-Manöver in Jagel

In Schleswig-Holstein soll es im, Juni wieder ein Luftwaffen-Manöver geben: Rund 60 Jets und Hubschrauber werden in Jagel im Kreis Schleswig-Flensburg erwartet. Das Nato-Manöver heißt "Tiger Meet" und findet nach 2004 und 2014 bereits zum dritten mal in Jagel statt, wie ein Sprecher des Taktischen Luftwaffengeschwaders 51 Immelmann mitgeteilt hat. Fast zwei Wochen wird die Übung dauern, und zwar vom 3. bis zum 14. Juni. Soldaten aus elf Nato-Staaten nehmen daran teil, einerseits um Erfahrungen auszutauschen, andererseits um die Zusammenarbeit zu verbessern. Die Anwohner in der Region müssen in dieser Zeit mit mehr Luftverkehr und damit auch mehr Lärm rechnen. | NDR Schleswig-Holstein 09.04.2024 06:00 Uhr

Henstedt-Ulzburg: Acht Verletzte bei Feuer

In der Nacht sind bei einem Feuer in Henstedt-Ulzburg im Kreis Segebergacht Menschen leicht verletzt worden. Laut Feuerwehr haben auf einem Balkon im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses Müll und eine Markise gebrannt. Der Rauch sei dann durch offene Fenster in mehrere Wohnungen gezogen. Acht Anwohner kamen mit Rauchgasvergiftungen in umliegende Krankenhäuser. Das Brand konnte schnell gelöscht werden. Etwa 60 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst waren vor Ort. | NDR Schleswig-Holstein 09.04.2024 06:00 Uhr

Wetter: Wolkig und Schauer möglich

Nachdem sich der Nebel aufgelöst hat, bleibt es heute überwiegend wolkig. Hin und wieder zeigt sich aber etwas Sonne. Zeit- und ortsweise regnet es, teils schauerartig. Einzelne Gewitter sind nicht ganz ausgeschlossen. Im Laufe des Nachmittags bleibt es von der Westküste her häufiger trocken, am Abend auch im Rest des Landes. Die Höchstwerte liegen bei 12 Grad in Westerland, 16 Grad in Husum und bis rund 20 Grad am Schaalsee. Vor allem an der Nordsee kann es stürmischen Böen geben. | NDR Schleswig-Holstein 09.04.2024 06:00 Uhr

