Henstedt-Ulzburg: Zehn Menschen bei Feuer verletzt Stand: 09.04.2024 14:27 Uhr In der Nacht zu Dienstag sind bei einem Feuer in Henstedt-Ulzburg zehn Menschen leicht verletzt worden. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Etwa 60 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst waren vor Ort.

Gegen 1.40 Uhr wurde in der vergangenen Nacht die Feuerwehr alarmiert: Auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in Henstedt-Ulzburg im Kreis Segeberg war ein Feuer ausgebrochen. Laut Notruf brannte dort eine Markise. Von der Rückseite des Gebäudes starteten die Einsatzkräfte mit der Bekämpfung des Feuers - mit schnellem Erfolg.

Beim Betreten des Gebäudes stellte die Feuerwehr anschließend aber eine starke Rauchentwicklung im Treppenhaus des Gebäudes in der Straße Am Lindenhof fest. Nach Angaben der Einsatzkräfte sei der Rauch durch offene Fenster in mehrere Wohnungen gezogen. Demnach hatten sich einige Bewohner bereits durch das verqualmte Treppenhaus ins Freie gerettet, andere Anwohner blieben in ihren Wohnungen und machten an den Fenstern auf sich aufmerksam.

Zehn Menschen verletzt

Nachdem das Treppenhaus mit einem sogenannten Überdruckbelüfter von Rauch befreit worden war, wurden die Anwohner, die sich noch in ihren Wohnungen befanden, von der Feuerwehr gerettet. Laut Polizei erlitten zehn Menschen eine Rauchgasvergiftung - neun von ihnen wurden in Krankenhäuser gebracht. Darüber hinaus kam es bei drei der Verletzten zu leichten Verbrennungen.

Die Feuerwehr war mit knapp 60 Einsatzkräften vor Ort. Die vorsorglich in Stellung gebrachte Drehleiter musste nicht eingesetzt werden. Die Polizei hat noch vor Ort die Ermittlungen aufgenommen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg