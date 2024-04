Stand: 04.04.2024 06:51 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Wahlhelferinnen und Wahlhelfer für Europawahl gesucht

Für die Europawahl am 9. Juni werden in Schleswig-Holstein noch viele Wahlhelferinnen und Wahlhelfer gesucht, insgesamt 21.000 Freiwillige werden gebraucht. So fehlen in Flensburg oder Neumünster noch einige Dutzend. Ihre Aufgabe ist es, am Wahltag die Wahlberechtigungen zu prüfen, die Stimmzettel auszugeben und die Zettel am Ende auszuzählen. Dafür erhalten die Helferinnen und Helfer eine Aufwandsentschädigung - in Lübeck zum Beispiel sind es 50 Euro. Bei der Europawahl im Juni wählen die Bürgerinnen und Bürger der EU die Abgeordneten des Europäischen Parlaments. | NDR Schleswig-Holstein 04.04.2024 08:00 Uhr

Vollsperrung der A23 am Mittwoch nach Brand

Am Mittwochabend ist die A23 für Löscharbeiten voll gesperrt worden. Nach Angaben der Polizei brannte zwischen Elmshorn (Kreis Pinneberg) und Hohenfelde (Kreis Stormarn) ein Auto. Da der Wagen einen Gastank hatte, sperrte die Feuerwehr die Autobahn für rund eineinhalb Stunden in beiden Richtungen. Gegen 23 Uhr wurde die Strecke wieder freigegeben. | NDR Schleswig-Holstein 04.04.2024 07:30 Uhr

Heide: Gesuchte Mutter mit neugeborenem Kind wieder da

Die junge Frau, die seit Dienstagabend in Heide (Kreis Dithmarschen) zusammen mit ihrem Neugeborenen aus dem Westküstenklinikum verschwunden war, ist am Mittwoch wieder aufgetaucht. Das teilte die Polizei mit. Sie und ihr Kind hätten demnach dringend medizinische Hilfe gebraucht. Zudem habe die Frau keinen festen Wohnsitz. Den beiden gehe es den Umständen entsprechend gut, so die Polizei. | NDR Schleswig-Holstein 04.04.2024 08:00 Uhr

Mehrere Brände in der Nacht in Kiel

Im Kieler Stadtteil Elmschenhagen hat es in der vergangenen Nacht mehrere Brände gegeben. Laut Polizei brannten insgesamt sieben Mal Mülltonnen, Kleidercontainer oder Sperrmülhaufen. Verletzt wurde niemand, auch Gebäude waren demnach nicht betroffen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die zwischen Mitternacht und etwa 2 Uhr etwas ungewöhnliches beobachtet haben. | NDR Schleswig-Holstein 04.04.2024 06:30 Uhr

Einbrecher am Osterwochenende festgenommen - Verbindung in Rockerszene?

Bereits am vergangenen Wochenende sind drei Männer festgenommen worden. Sie sollen mehrere Einbrüche in Neumünster, Kiel und Umgebung begangen haben. Laut Polizei sollen sie Schmuck, Bargeld und Goldbarren gestohlen haben. Die Verdächtigen sitzen inzwischen in Untersuchungshaft. Laut Staatsanwaltschaft gibt es Verbindungen in die Rockerszene. Nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein soll es sich bei einem der Festgenommenen um Peter B. handeln, einem ehemaligen NPD-Landesvorsitzender, der im Rockerclub Bandidos aktiv war. Peter B. saß bereits mehrfach in Haft. Die Staatsanwaltschaft wollte sich dazu nicht äußern. | NDR Schleswig-Holstein 04.04.2024 07:00 Uhr

Mehr Ökolandbau in Schleswig-Holstein bis 2030

In Schleswig-Holstein werden etwa 77.000 Hektar ökologisch bewirtschaftet. Das belegen Zahlen des Statistischen Bundesamtes. 8 Prozent der Bauernhöfe im Land sind demnach Öko-Höfe - Platz elf im bundesweiten Vergleich. Seit 2020 lag die Zahl noch bei 6,4 Prozent. Landwirtschaftsminister Werner Schwarz (CDU) vermutet, dass unter anderem die wirtschaftliche Unsicherheit nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine dazu geführt hat, dass sich nicht mehr Betriebe mit der Umstellung auf Bio-Standard auseinandergesetzt haben. Die Landesregierung will Anreize schaffen, um die Zahl der Öko-Höfe im Land bis 2030 zu verdoppeln. | NDR Schleswig-Holstein 04.04.2024 06:00 Uhr

Wetter: Meist trocken, vereinzelt Schauer und Gewitter möglich

Am Morgen lockert es teilweise auf, vielerorts bleibt es trocken. Ab dem Vormittag kann es von der Elbe und Nordsee her häufiger regnen. Am Nachmittag und frühen Abend sind im Süden Schauer und Gewitter möglich. Die Höchstwerte liegen bei 10 Grad in Heiligenhafen (Kreis Ostholstein) bis 13 Grad in Wedel (Kreis Pinneberg). Der Wind weht meist schwach bis mäßig, teils gibt es auch stark böigen Wind aus südlicher bis westlicher Richtung. | NDR Schleswig-Holstein 04.04.2024 06:00 Uhr

