Wahlhelfer für Europawahl in Schleswig-Holstein gesucht Stand: 04.04.2024 08:05 Uhr Insgesamt werden 21.000 Wahlhelfende in Schleswig-Holstein für die Wahl des Europaparlaments gesucht. In vielen Gemeinden fehlen aber noch Freiwillige.

In zwei Monaten ist es soweit: Bei der Europawahl am 9. Juni sind zum zehnten Mal Millionen Bürgerinnen und Bürger der EU dazu aufgerufen, das Europäische Parlament zu wählen. Allein in Schleswig-Holstein gibt es gut 2,5 Millionen Wahlberechtigte. Neu ist dieses Mal, dass in Deutschland auch schon Personen ab 16 Jahren wählen dürfen. Damit am Wahltag alles nach Plan abläuft, suchen viele Gemeinden und Städte im Land noch freiwillige Wahlhelferinnen und Wahlhelfer.

Bedarf in einigen Gemeinden bereits gedeckt

Insgesamt werden für die Europawahl in Schleswig-Holstein 21.000 Freiwillige gesucht, wie ein Sprecher des Landeswahlleiters mitteilt. Mancherorts sei der Bedarf schon zum Großteil gedeckt, dennoch würden final noch einige helfende Hände fehlen. So würden Anfang April in Flensburg noch etwa 50 bis 80 von 500 benötigten Wahlhelfenden fehlen. 450 Zusagen habe man bereits, so ein Sprecher der Stadt, jedoch hätte man auch gerne ein Puffer von etwa 20 bis 30 Personen.

Ähnlich sieht es in Neumünster aus: Dort fehlen nur noch 20 bis 30 Kräfte. Insgesamt seien dort über 400 Personen für den Wahltag erforderlich, so die Stadt. In Kiel benötige man insgesamt 1.400 Wahlhelfende, in Lübeck 1.000. Beide Städte konnten jedoch zum aktuellen Stand keine Auskunft geben.

Kleine Aufwandsentschädigung für Wahlhelfende

Wer am Wahltag mithelfen möchte, könne sich direkt an die zuständige Behörde der Gemeinden wenden, so die Landeswahlleitung. Zu den Aufgaben am Wahltag gehört es unter anderem, die Wahlberechtigungen zu überprüfen, die Stimmzettel auszugeben und später die Stimmen zu zählen. Außerdem müssen die Wahlkabinen und Wahlurnen beaufsichtigt werden.

Für diese Hilfe bieten viele der Gemeinden eine Aufwandsentschädigung an, welche sich aber je nach Ort unterscheiden kann. So erhalten die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer in Lübeck 50 Euro. In Kiel erhalten die Helfenden bei der Urnenwahl 50 Euro, die bei der Briefwahl wiederum 40 Euro.

Welche Aufgaben haben Abgeordnete des EU-Parlaments? Gemeinsam mit den Vertretern der Regierungen der 27 EU-Mitgliedstaaten gestalten und beschließen die Abgeordneten neue Gesetze. Diese Gesetze betreffen sämtliche Bereiche des Lebens in der Europäischen Union, von der Unterstützung der Wirtschaft und dem Kampf gegen die Armut bis hin zum Klimawandel und Sicherheit.

Die Abgeordneten des Europäischen Parlaments stellen wichtige politische, wirtschaftliche und soziale Themen in den Mittelpunkt und setzen sich für die Werte der Europäischen Union ein: Achtung der Menschenrechte, Freiheit, Demokratie, Gleichheit und Rechtsstaatlichkeit.

Das Parlament genehmigt den EU-Haushalt und prüft die Verwendung der Mittel. Außerdem wählt es den Präsidenten und die Mitglieder der Europäischen Kommission, die dem Parlament Rechenschaft ablegen muss. (Quelle: Europäisches Parlament)

Auf der Internetseite www.europanews-sh.eu können Interessierte Informationen rund um die EU finden. Unter anderem wird erklärt, welchen Einfluss die Europäische Union auf Schleswig-Holstein hat.

