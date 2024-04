Corona-Impfpässe gefälscht: 32-Jähriger steht vor Gericht Stand: 03.04.2024 11:04 Uhr Der Mann soll laut Anklage Corona-Impfbescheinigungen gefälscht und weiterverkauft haben. Nun steht er vor dem Amtsgericht in Reinbek - auch wegen anderer Delikte.

100 Euro - das verlangte ein 32-jähriger Mann aus dem Kreis Stormarn für eine gefälschte Bescheinigung über eine Corona-Schutzimpfung. Zwischen Mai und Juni 2021 soll er die Impfpässe ausgestellt und über einen Messengerdienst an Interessierte weiterverkauft haben. Rund 116.000 Euro soll ihm das Geschäft eingebracht haben. Nun muss sich der Mann in 65 Fällen vor dem Amtsgericht in Reinbek verantworten. Insgesamt geht es um gefälschte 1.000 Impfbescheinigungen.

Mehrere Tausend Euro Falschgeld gedruckt

Auch wird dem Angeklagten vorgeworfen, im August 2021 Falschgeld in Höhe von 6.600 Euro und 200 US-Dollar gedruckt und in Umlauf gebracht zu haben. Die Beamten beschlagnahmten außerdem 189 Gramm Marihuana, die der 32-Jährige zuvor selbst angebaut haben soll. In seiner Wohnung fanden sie zudem unter anderem eine Schreckschusspistole, ein Einhandmesser sowie einen Teleskopschlagstock.

