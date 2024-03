Stand: 25.03.2024 07:47 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Ver.di kündigt flexible Warnstreiks im Busgewerbe an

Spontaner Warnstreik im kommunalen Busgewerbe in Neumünster: Vor einer Stunde haben Busfahrer und Busfahrerinnen die Arbeit niedergelgt. Die Gewerkschaft Verdi hat angekündigt, dass ab sofort auch unter der Woche kurzfristig zu Warnstreiks aufgerufen werde. Man reagiere damit auf den Notverkehr der Stadtwerke in Neumünster am Wochenende. Die Gewerkschaft schließt außerdem nicht aus, dass die flexiblen Warnstreiks auf die anderen kommunalen Busunternehmen in Kiel, Lübeck und Flensburg ausgeweitet werden. Übermorgen wollen beide Seiten wieder miteinander verhandeln. | NDR Schleswig-Holstein 25.03.2024 08:00 Uhr

Baustart der Batteriefabrik bei Heide

Heute ist offizieller Baustart für die Batteriefabrik von Northvolt bei Heide. Das schwedische Unternehmen will in dem Werk im Kreis Dithmarschen ab 2029 bis zu eine Million Batteriezellen für Elektroautos im Jahr bauen. Beim symbolischen ersten Spatenstich heute sind Kanzler Olaf Scholz (SPD), Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) mit dabei. Ndr.de berichtet live aus Dithmarschen ab 10.30 Uhr. | NDR Schleswig-Holstein 25.03.2024 06:00 Uhr

#NDRfragt: Große Zustimmung für Northvolt-Bau

Für den Bau der Northvolt-Batteriefabrik bei Heide im Kreis Dithmarschen gibt es eine große Zustimmung. Das ist das Ergebnis einer Umfrage von #NDRfragt in Schleswig-Holstein. Die Umfrage ist nicht repräsentativ, aber aussagekräftig für Schleswig-Holstein. Das schwedische Unternehmen Northvolt will auf Flächen in den Gemeinden Lohe-Rickelshof und Norderwöhrden ab Montag eine riesige Batteriezellfabrik bauen und 4,5 Milliarden Euro investieren. | NDR Schleswig-Holstein 25.03.2024 07:00 Uhr

Flintbeks neuer Bürgermeister heißt Stefan Bettin

Die Gemeinde Flintbek im Kreis Rendsburg-Eckernförde hat einen neuen Bürgermeister: Stefan Bettin hat sich am Sonntag bei einer Stichwahl durchgesetzt. Laut vorläufigem Endergebnis hat er 64,3 Prozent der Stimmen erhalten. Bettin ist parteilos und wurde von den Grünen und der FDP unterstützt. Der 53-Jährige kündigte an, dass er unter anderem die Verwaltung von Flintbek digitaler aufstellen und die Neugestaltung des Ortskerns vorantreiben möchte. Gegenkandidat Ralf Tesler erhielt 35,7 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei fast 50 Prozent. | NDR Schleswig-Holstein 25.03.2024 06:00 Uhr

B206 wird saniert - nur langsames Fahren erlaubt

Die B206 wird saniert und das heißt: Autofahrende zwischen Hamburg und Lübeck brauchen erneut Geduld. Auf den betroffenen Abschnitten gilt nach Angaben des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr (LBV) Schleswig-Holstein Tempo 30. Nur eine Spur bleibt frei pro Richtung. Das bleibt auf der B206 bis Ende April so. Der LBV vermutet, dass es zu Stoßzeiten in beiden Fahrtrichtungen zu längeren Staus kommen wird. Ende April soll die B206 bei Bad Segeberg zwischen A20 und A21 dann wieder komplett frei sein. | NDR Schleswig-Holstein 25.03.2024 06:00 Uhr

Zwei Verletzte bei Unfall nahe Kirchnüchel

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Landesstraße 178 bei Kirchnüchel im Kreis Plön sind heute Morgen zwei Menschen verletzt worden. Laut Polizei stießen dort gegen 4.30 Uhr an der Einmündung zur L163 zwei Autos frontal zusammen. Für die Aufräumarbeiten wurde die L178 voll gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 25.03.2024 06:00 Uhr

Unfall auf A7 bei Großenaspe - drei Verletzte

Bei einem Unfall auf der A7 in Höhe Großenaspe (Kreis Segeberg) sind in der vergangenen Nacht ein Mensch schwer und zwei weitere leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei waren auf dem Beschleunigungsstreifen der Auffahrt in Richtung Hamburg zwei Autos zusammengestoßen. Der Bereich wurde gut zwei Stunden lang gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 25.03.2024 07:00 Uhr

Wetter: Wolken und vereinzelt Schauer

Der heutige Tag bringt Wolken und auch einige Regenschauer nach Schleswig-Holstein. Später am Tag klart es auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 9 und 11 Grad, auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) liegen die Temperaturen bei 8 Grad.

