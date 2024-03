A1 bei Reinfeld: Ab Ostern wieder freie Fahrt Stand: 25.03.2024 13:01 Uhr Die Autobahn GmbH plant, dass Autofahrende zu Ostern wieder freie Fahrt auf der A1 bei Reinfeld haben. Vor ziemlich genau einem Jahr wurde dort mit dem Abriss der Autobahnbrücke begonnen.

Seit dem Abriss der Brücke läuft der Verkehr auf der Autobahn 1 bei Reinfeld (Kreis Stormarn) nur noch auf zwei Spuren. Autofahrerinnen und Autofahrer müssen dort vom Gas: Nur Tempo 80 ist erlaubt. Heute beginnen die Rückbaumaßnahmen der Brücken-Baustelle. Bis Ostern sollen nach den Plänen der Autobahn GmbH alle Zäune, Baumaterialien und andere Überbleibsel der alten Baustelle in Fahrtrichtung Norden verschwinden. Dann kann der Ferienverkehr Richtung Küste wieder auf drei Spuren und ohne Geschwindigkeitsbegrenzung fließen.

Baustelle wird schrittweise zurückgebaut

Um alles vorzubereiten, ist heute zwischen 18 und 21 Uhr zunächst die Auffahrt Reinfeld in Richtung Süden gesperrt. Danach wird die gut drei Kilometer lange Baustelle immer nachts bis in die frühen Morgenstunden zurückgebaut - zuerst Richtung Norden und ab Ostern dann aller Voraussicht nach auch Richtung Süden. Spätestens am 5. April sollen die Arbeiten dann nach Angaben einer Sprecherin endgültig abgeschlossen sein.

