Mann aus Brunsbüttel soll Sohn sexuell missbraucht haben

Vor dem Amtsgericht Meldorf (Kreis Dithmarschen) beginnt heute ein Prozess wegen schweren sexuellen Missbrauchs. Angeklagt ist ein 38-jähriger Mann aus Brunsbüttel. Die Staatsanwaltschaft Itzehoe (Kreis Steinburg) wirft ihm vor, im April vergangenen Jahres sexuelle Handlungen an seinem damals sechs Monate alten Sohn vorgenommen zu haben. Der Mann soll diese Taten laut Staatsanwaltschaft auch gefilmt und die Aufnahmen auch anderen Personen zur Verfügung gestellt haben. Weitere Angaben zu den Tatvorwürfen wollte die Staatsanwaltschaft zum Schutz der Familie nicht machen. | NDR Schleswig-Holstein 21.03.2024 08:00 Uhr

Demo in Kiel gegen neues Kita-Gesetz

Elternvertretungen und die freien Träger von Kindertagesstätten in Schleswig-Holstein haben zu einer Demo gegen die Auswirkungen des neuen Kita-Gesetzes aufgerufen. Diese soll um 9.00 Uhr vor dem Landtag in Kiel beginnen. Die Veranstalter kritisieren die Lage in den Kindertagesstätten. Sie sei besorgniserregend, denn das Gesetz gebe Bedingungen vor, die einer qualitativ hochwertigen frühkindlichen Bildung entgegenstünden. Weil Erzieher fehlen, müssen demnach Gruppen geschlossen werden. Kritik gibt es auch an der Finanzierung der Träger und dem Mangel an Ausbildungsplätzen. | NDR Schleswig-Holstein 21.03.2024 07:00 Uhr

Marine entzieht FSG-Nobiskrug alle Aufträge

Die Marine hat der Nobiskrug-Werft in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) den Auftrag für die Instandsetzung des Schwimmkrans Griep entzogen. Hintergrund sind die Unregelmäßigkeiten bei der gemeinsamen Dachgesellschaft von Flensburger Schiffbau Gesellschaft (FSG) und Nobiskrug. Seit Monaten werden dort laut der IG Metall Sozialversicherungsbeiträge und Zulieferer nicht vollständig bezahlt. Der Lohn kam immer wieder verspätet. Die Arbeiten am Marine-Schwimmkran Griep waren seit Wochen ins Stocken geraten. Die Landesregierung in Kiel hat bestätigt, dass sie über den Entzug des Auftrags informiert ist. Die Folgen gelte es jetzt zu bewerten. Heute soll FSG-Nobiskrug Investor und Geschäftsführer Lars Windhorst im Wirtschaftsausschuss Rede und Antwort stehen. Der Termin war schon vorher vereinbart. | NDR Schleswig-Holstein 21.03.2024 06:00 Uhr

Landtag verabschiedet umstrittenen Haushalt: SPD und FDP wollen klagen

Der Schleswig-Holsteinische Landtag hat den umstrittenen Haushalt für das laufende Jahr verabschiedet. CDU, Grüne und SSW stimmten für den knapp 18 Milliarden Euro umfassenden Etat. Unterdessen bereiten SPD und FDP eine mögliche Klage vor dem Landesverfassungsgericht vor, da sie den Haushalt weiterhin für verfassungswidrig erachten. Ein Gutachter soll nun für die beiden Oppositionsfraktionen überprüfen, ob der Haushalt mit der Verfassung vereinbar ist. Bedenken gibt es vor allem mit Blick auf die Notkredite in Höhe von 1,5 Milliarden Euro und darüber, ob sachliche und zeitliche Zusammenhänge zu den angeführten Notlagen gegeben sind. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hält den Haushalt für verfassungskonform und gibt sich dementsprechend gelassen. | NDR Schleswig-Holstein 21.03.2024 06:00 Uhr

Verkehrsbetriebe Hamburg streiken bis Sonntag

Etliche Pendler müssen sich von heute an im südlichen Schleswig-Holstein und in Hamburg wieder auf ausfallende Busverbindungen einstellen. Die rund 2.500 Beschäftigten der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein VHH sind von der Gewerkschaft ver.di zu einem Warnstreik aufgerufen worden. Fahrgäste müssten sich bis Sonntagmorgen auf massive Einschränkungen auf allen knapp 170 Buslinien einrichten, so der VHH. Auch die von VHH betriebenen Nachtbusse sind demnach betroffen. | NDR Schleswig-Holstein 21.03.2024 06:00 Uhr

Ärzte der Paracelsus-Klinik treten in den Streik

Ärzte der Paracelsus-Klinik in Henstedt-Ulzburg im Kreis Segeberg wollen heute streiken. Dazu aufgerufen hat der Marburger Bund. Der Grund: Sie bekommen dort rund zehn Prozent weniger Gehalt als ihre Kollegen ein paar Kilometer weiter an kommunalen Krankenhäusern in Hamburg, kritisiert Michael Wessendorf von der Ärztegewerkschaft. Die Gewerkschaft fordert einen Inflationsausgleich und eine Tariferhöhung von 15 Prozent. Während des Streiks gibt es laut Klinik ein Notdienst, vergleichbar mit der Besetzung am Wochenende. | NDR Schleswig-Holstein 21.03.2024 06:00 Uhr

Wetter: Trüb mit einigen Aufheiterungen

Am Donnerstagvormittag ist es in Schleswig-Holstein bedeckt. Der Regen zieht nach und nach Richtung Osten ab. Teilweise bleibt es trüb, aber es mischen sich auch Aufheiterungen mit rein. Die Höchstwerte liegen zwischen 9 Grad auf Sylt und 12 bis 14 Grad im Binnenland. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Nordwestwind. In der Nacht zum Freitag kommen auch im Binnenland und an der Ostsee wieder mehr Wolken dazu und es muss mit Regen gerechnet werden. | NDR Schleswig-Holstein 21.03.2024 06:00 Uhr

