1.200 Menschen demonstrieren in Kiel gegen neues Kita-Gesetz Stand: 21.03.2024 10:35 Uhr Kreiselternvertretungen und die freien Träger von Kindertagesstätten in Schleswig-Holstein haben in Kiel gegen die Auswirkungen des neuen Kita-Fördergesetzes demonstriert.

Seit 9 Uhr demonstrieren rund 1.200 Menschen vor dem Landtag in Kiel gegen das neue Kita-Gesetz. Die Veranstalter kritisieren die Lage in den Kindertagesstätten. Sie sei besorgniserregend, denn das Gesetz gebe Bedingungen vor, die einer qualitativ hochwertigen frühkindlichen Bildung entgegenstünden, so die Veranstalter. Weil Erzieher fehlen müssen demnach Gruppen geschlossen werden. Kritik gibt es auch an der Finanzierung der Träger und dem Mangel an Ausbildungsplätzen. Die Kombination aus fehlenden finanziellen Mitteln und fehlendem Personal sorge laut Kita-Interessengemeinschaft für viele Probleme.

GEW: "Wichtiges Zeichen für Kitas"

"Die Eltern setzen heute ein wichtiges Zeichen für Kitas, in denen sich ihre Kinder wohlfühlen können", sagte der Co-Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Henning Schlüter. Dazu zählten kleinere Gruppen, ein besserer Fachkraft-Kind-Schlüssel, Verlässlichkeit und eine solide Finanzierung. "Und aus gewerkschaftlicher Sicht natürlich ganz obenan die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten", sagte Schlüter. Er fordert von der Politik, die Praxisintegrierten Ausbildungsplätze (PIA) auszubauen und attraktivere Arbeitsbedingungen zu schaffen.

1.700 Fachkräfte fehlen in SH

Aktuell besteht in Schleswig-Holstein nach Berechnungen der Bertelsmann-Stiftung ein Bedarf an 15.600 zusätzlichen Kita-Plätzen. Um ihn zu decken, fehlen 1.700 Fachkräfte - bei einer durchschnittlichen Betreuungszeit von sechs Stunden am Tag.

