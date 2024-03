Stand: 14.03.2024 06:52 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Prozess um tödlichen Schuss in Heide: Urteil erwartet

Im Mordprozess um einen tödlichen Schuss auf eine 37-Jährige in Heide (Kreis Dithmarschen) will das Landgericht Itzehoe (Kreis Steinburg) heute Mittag das Urteil verkünden. Die Staatsanwaltschaft hat für den 55 Jahre alten Mann lebenslange Haft wegen Mordes und Vergewaltigung gefordert. Die Verteidigung plädierte auf fahrlässige Tötung und Vergewaltigung und hält eine Haftstrafe von vier Jahren und acht Monaten für angemessen. | NDR Schleswig-Holstein 14.03.2024 14:00 Uhr

Kriminalstatistik für SH wird heute vorgestellt

Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) stellt am Vormittag in Kiel die polizeiliche Kriminalstatistik für Schleswig-Holstein im vergangenen Jahr vor. Zusammen mit dem leitenden Kriminaldirektor des Landeskriminalamtes, Rolfpeter Ott, erklärt die Politikerin, wie sich 2023 die Zahl der Straftaten, die Aufklärungsquote und die Kriminalitätsschwerpunkte entwickelt haben. | NDR Schleswig-Holstein 14.03.2024 10:00 Uhr

Landeselternbeirat kritisiert Vergabe der Schulplätze im Losverfahren

Der Landeselternbeirat der Gymnasien im Land kritisiert die Vergabe der Schulplätze im Losverfahren. Teilweise würden Kindern Schulen zugewiesen, die weiter weg von ihren Zuhause sind als andere Schulen, sagt die Landeselternbeiratsvorsitzende der Gymnasien in Schleswig-Holstein, Ute Kobert-Kiebjieß. Nach Ansicht des Landeselternbeirats schicken allerdings viele Eltern ihre Kinder ohne entsprechende Empfehlung auf ein Gymnasium. Die Folge sei: immer weniger freie Plätze. Laut Bildungsministerium wurde zuletzt fast jedes zweite Kind beim Wechsel auf die weiterführende Schule am Gymnasium angemeldet. Auf NDR Schleswig-Holstein-Nachfrage bekräftigte das Landes-Bildungsministerium: Am Ende werde allen Kindern, die ein Gymnasium besuchen wollen, ein Platz an einem Gymnasium gesichert. | NDR Schleswig-Holstein 14.03.2024 08:00 Uhr

Nortorf: Großeinsatz wegen brennenden Lagerhallen

Großeinsatz am frühen Donnerstagmorgen für die Feuerwehr in Nortorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Nach Angaben der Einsatzkräfte standen gegen vier Uhr zwei Lagerhallen in Brand. Eine davon war nicht mehr zu retten, die zweite konnten die Feuerwehrleute inzwischen löschen. Mehrere Fahrzeuge und Wohnwagen gingen in Flammen auf oder wurden beschädigt. Insgesamt waren vier Freiwillige Feuerwehren im Einsatz. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 14.03.2024 08:00 Uhr

Warnstreik am Hamburger Flughafen

Auch heute streikt wieder das Sicherheitspersonal an vielen Flufhäfen. Auch der in Hamburg ist betroffen. Dort begann der Warnstreik gestern um 22 Uhr. Alle Abflüge sind gestrichen, einige Flugzeuge heben ab, aber ohne Passagiere an Bord. Der Ausstand endet um 22 Uhr. Der Flughafen rechnet aber damit, dass es auch morgen noch Probleme geben kann. | NDR Schleswig-Holstein 14.03.2024 06:00 Uhr

Agrarministerkonferenz: Schwarz will sich für weniger Bürokratie einsetzen

Der deutsche Bauernverband fordert weniger Bürokratie für Landwirte. Bei der Agrarminister-Konferenz in Erfurt, die heute startet, sollen Verbesserungen entschieden werden. Schleswig-Holsteins Agrarminister Werner Schwarz (CDU) hat versprochen, sich dafür einzusetzen. Das Treffen startet heute. | NDR Schleswig-Holstein 14.03.2024 06:00 Uhr

Schwerverletzter nach Messerstecherei in Elmshorn

Bei einer Messerstecherein in Elmshorn (Kreis Pinneberg) ist ein Mensch schwer verletzt worden. Laut Polizei waren am Mittwochabend gegen 21 Uhr zwei Männer in Streit geraten. Dabei wurde einer der Beteiligten mit einem Messer so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus musste. Zeitweise bestand Lebensgefahr. Die genauen Hintergründe sind noch unklar. Beide Männer befinden sich in Polizeigewahrsam. | NDR Schleswig-Holstein 14.03.2024 06:00 Uhr

Das Wetter: Trüber Start, dann Aufheiterungen

Der Tag startet trüb, teils mit Regen. Später lockert es auf, es bleibt weitgehend trocken. Am freundlichsten ist es heute an der Küste von Dithmarschen. Die Temperaturen liegen bei 9 Grad in Kampen auf Sylt und bei 16 Grad in Büchen. | NDR Schleswig-Holstein 14.03.2024 06:00 Uhr

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 6 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 6 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.03.2024 | 07:00 Uhr