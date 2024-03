Kriminalstatistik für SH: Kriminalität von Kindern und Jugendlichen nimmt zu Stand: 14.03.2024 10:11 Uhr Laut der Kriminalstatistik von 2023 ist die Zahl der tatverdächtigen Kinder und Jugendlichen - im Vergleich zu 2022 - um etwa zehn Prozent angestiegen. Schleswig-Holsteins Innenministerin und die Polizei machen dafür auch die Corona-Jahre verantwortlich.

Im vergangenen Jahr sind insgesamt weniger Straftaten gemeldet worden als 2022 - aber es gibt mehr Fälle mit tatverdächtigen Kindern und Jugendlichen. Das ist ein Ergebnis der aktuellen Kriminalstatistik, die Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) am Donnerstag mit dem leitenden Kriminaldirektor des Landeskriminalamtes, Rolfpeter Ott, in Kiel vorgestellt hat.

Betrugsverfahren aus 2022 verzehrt Statistik

"Im Vergleich zum Jahr 2022 haben wir 2023 eine deutliche Abnahme der Fallzahlen um 11,3 Prozent auf insgesamt 196.289 Straftaten zu verzeichnen", sagte die Ministerin. Der Rückgang sei jedoch vor allem auf ein Betrugsverfahren aus dem Jahr 2022 zurückzuführen. Durch dieses war die Kriminalität in Schleswig-Holstein 2022 im Vergleich zum Vorjahr deutlich angestiegen - und zwar um 25 Prozent auf 221.183 Straftaten. Ohne dieses Verfahren sei 2023 eine Zunahme der Fallzahlen um etwa 4,7 Prozent zu verzeichnen. Im Zehnjahresvergleich sei die Kriminalität nur im Jahr 2016 und davor höher gewesen, so Sütterlin-Waack. Gleichzeitig sank demnach die Aufklärungsquote im vergangenen Jahr auf 55,9 Prozent. 2022 waren es noch 61,1 Prozent gewesen.

Mehr Straftaten mit Messer

Um 16,3 Prozent stiegen laut der Kriminalitätsstatistik im vergangenen Jahr die Straftaten an, bei denen Messer eine Rolle spielten - auf 1.057 Fälle. Von knapp 1.300 Opfern wurden demnach neun getötet, 47 schwer und 285 leicht verletzt.

Deutliche Zunahme bei Straftaten unter Kinder und Jugendlichen

Die Zahl der tatverdächtigen Kinder unter 14 Jahren stieg 2023 im Vergleich zum Vorjahr um fast 10 Prozent. 3.722 Tatverdächtige verzeichnete die Polizei. Die Polizei spricht von einem Zehnjahreshoch. Auch die Zahl der tatverdächtigen Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren stieg im Vergleich zum Jahr 2022 an - auf 7.209 Fälle. Das sind demnach 645 Fälle und knapp 10 Prozent mehr als im Vorjahr. Ministerin und Polizei vermuten, dass der Anstieg auch mit den Corona-Jahren zu tun hat. Damals sei "die Mobilität und die Teilnahme am sozialen Leben von Kindern und Jugendlichen massiv eingeschränkt" gewesen, da gebe es nun einen "gewissen Nachholeffekt", betonte Sütterlin-Waack. Der Leitende Kriminaldirektor Ott wies darauf hin, dass Ursachenforschung das eine sei, präventive Maßnahmen aber so schnell wie möglich angegangen werden müssten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.03.2024 | 12:00 Uhr