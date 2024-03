Stand: 13.03.2024 07:01 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Schule in Uetersen reagiert auf Gewalttat von Zwölfjährigem

Vor etwa einem Monat soll in Uetersen im Kreis Pinneberg ist ein Zwölfjähriger von einem Gleichaltrigen gequält und misshandelt worden. Ein Video dazu kursiert in den sozialen Medien. Am Dienstag hat sich die Schule des Opfers dazu geäußert. Auf der Homepage erklärt Schulleiter André Neumann, dass die Schulgemeinschaft erschüttert sei. Der betroffene Junge werde nun unterstützt und der Vorfall zusammen mit der Jugendhilfe aufgearbeitet. Bildungsministerin Karin Prien (CDU) zeigte sich ebenfalls bestürzt und fordert auf, das Video nicht weiter zu verbreiten, sondern zu löschen. | NDR Schleswig-Holstein 13.03.2024 07:00 Uhr

Midyatli: Europapolitik der Landesregierung in SH ist "Totalausfall"

Die SPD-Politikerin Serpil Midyatli hat die Europapolitik der schwarz-grünen Landesregierung in Schleswig-Holstein scharf kritisiert. Die Oppositionsführerin bemängelt eine zunehmende Fokussierung auf landwirtschaftliche Themen. Auch wenn das ein wichtiges Thema sei, so bedeute Europapolitik mehr als das. Sozialpolitik oder Verbraucherschutz würden ihr zu Folge komplett ausgeblendet. Ab heute beraten die Europaministerinnen und -minister der Länder unter dem Vorsitz Schleswig-Holsteins in Lübeck. Themen der Konferenz sind unter anderem die Europawahl und die Lage in der Ukraine. | NDR Schleswig-Holstein 13.03.2024 07:00 Uhr

Zahl der Schuldnerberatungen in SH gestiegen

In Schleswig-Holstein haben 2022 knapp 30.000 Menschen eine Schuldnerberatung in Anspruch genommen. Das sei ein Anstieg um 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, so die Koordinierungsstelle Schuldnerberatung. Vor allem Lebensmittelpreise und Miete seien stark angestiegen - gleichzeitig würden viele Menschen zu wenig verdienen. 37 Prozent der Ratsuchenden haben laut Schuldenreport trotz Arbeit monatlich weniger als 900 Euro zum Leben. Die Koordinierungsstelle geht davon aus, dass sich der Trend 2023 noch verstärkt haben könnte. | NDR Schleswig-Holstein 13.03.2024 07:00 Uhr

Unfall auf Eiderstedt - drei Personen verletzt

Bei einem schweren Unfall auf Eiderstedt im Kreis Nordfriesland ist in der Nacht zu Mittwoch ein Auto gegen einen Baum geprallt. Laut Polizei kam auf der Landstraße 35 bei Oldenswort eine 18-Jährige in einer Kurve von der Straße ab. Die Unfallursache ist noch unklar. Die Fahrerin und ein weiterer Insasse wurden dabei leicht, der Beifahrer schwer verletzt. | NDR Schleswig-Holstein 13.03.2024 06:30 Uhr

Viele Stellen unbesetzt: Im Süden von SH fehlen Sonderpädagogen

Im Süden von Schleswig-Holsteins gibt es zu wenige ausgebildete Sonderpädagogen: Zwar waren im Oktober 2023 mit etwa 2.550 Kräften rund 96 Prozent der Stellen besetzt - zum Teil aber nur mit Vertretungskräften, teilte der Landesverband Sonderpädagogik mit. "Vertretungskräfte können bestimmte Arbeiten nicht übernehmen. Damit ist die Belastung der regulären Sonderpädagogen entsprechend hoch", so ihr Vorsitzender, Hendrik Reimers. Außerdem gebe es ein starkes Nord-Süd-Gefälle, da Absolventen des Sonderpädagogik-Studiengangs der Universität Flensburg häufig in der Region bleiben würden. | NDR Schleswig-Holstein 13.03.2024 06:30 Uhr

Warnstreik beendet: Zugverkehr läuft wieder an

Bei der Deutschen Bahn fahren die Züge heute wieder weitestgehend normal: Die Gewerkschaft GDL hat nach 24 Stunden ihren Warnstreik in der Nacht zu Mittwoch beendet. Nach Angaben der Deutschen Bahn wolle man schnellstmöglich in den Normalbetrieb zurückkehren. Die Bahn rät ihren Kunden aber, sich vor der Fahrt noch mal über ihre Verbindung zu informieren. | NDR Schleswig-Holstein 13.03.2024 06:00 Uhr

Keine Abflüge am Donnerstag vom Flughafen Hamburg wegen Streik

Die Gewerkschaft ver.di hat das Luftsicherheitspersonal bundesweit zu einem weiteren Ausstand am Donnerstag aufgerufen - in Hamburg fallen deshalb alle 141 geplanten Abflüge aus. Die Beschäftigten, die in der Fluggastkontrolle, in der Personen- und Warenkontrolle, der Frachtkontrolle und in Servicebereichen tätig sind, sollen demnach ihre Arbeit niederlegen. Beginnen soll der Streik bereits heute Abend um 22 Uhr und 24 Stunden andauern. Außerdem läuft am Hamburger Flughafen noch bis heute der Streik der Lufthansa-Flugbegleiter. | NDR Schleswig-Holstein 13.03.2024 06:00 Uhr

Polizei-Notrufe in SH: Keine genaue Ortung möglich

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) erhöht den Druck auf die Landesregierung: Wer in Schleswig-Holstein über die 110 einen Notruf bei der Polizei absetzt, könne demnach nicht genau geortet werden. Laut Innenministerium wird das durch das Polizeigesetz in Baden-Württemberg verhindert, wo die zentralen Notruf-Server stehen. Die GdP spricht von einem unverständlichen Problem und fordert Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) auf, schnellstmöglich eine Lösung zu finden. Die Ministerin erklärte auf NDR Nachfrage, dass sie sich darum kümmern wolle. | NDR Schleswig-Holstein 13.03.2024 06:00 Uhr

Unfall sorgt für stundenlange Sperrung der A23

Die A23 war in der Nacht zu Mittwoch nach einem schweren Unfall zwischen Elmshorn und Tornesch (beides Kreis Pinneberg) in Richtung Hamburg mehrere Stunden lang voll gesperrt. Nach Angaben der Polizei sind dort zwei Autos im Graben gelandet. Zuvor sei einer der Fahrer dem anderen zu nah aufgefahren. Bei dem Unfall wurde eine Person schwer verletzt. Die Bergungsarbeiten dauerten fast fünf Stunden. | NDR Schleswig-Holstein 13.03.2024 06:00 Uhr

Wetter: Morgens neblig, tagsüber meist trocken

Heute bleibt es häufig stark bewölkt, in einigen Regionen ist es am Morgen neblig-trüb. Im Osten von Schleswig-Holstein klart es zeitweise auf. Im Tagesverlauf kann es gebietsweise von Westen nach Osten etwas regnen. Meist bleibt es aber trocken. Die Höchstwerte liegen bei 8 Grad auf Pellworm (Kreis Nordfriesland) bis 12 Grad in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg). Es gibt schwachen bis mäßigen, an der Nordsee teils frischen Wind aus südlicher bis südwestlicher Richtung. | NDR Schleswig-Holstein 13.03.2024 06:00 Uhr

