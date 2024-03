Stand: 10.03.2024 12:25 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Kiel: Bombenentschärfungen in Elmschenhagen laufen

In Kiel hat der Kampfmittelräumdienst damit begonnen, die erste von insgesamt vier amerikanischen Fliegerbomben zu entschärfen. Etwa 3.200 Menschen mussten im Kieler Stadtteil Elmschenhagen ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Die Polizei ist nach eigenen Angaben zufrieden mit dem Ablauf der Evakuierungen. Laut einer Polizeisprecherin dürften die Experten nun pro Blindgänger etwa eine Stunde brauchen. Auch die Bundesstraße 76 ist von der Entschärfung betroffen: Sie ist zwischen dem Wehdenweg und dem Wellseedamm gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 10.03.2024 12:00 Uhr

A7 nach zwei Unfällen teilweise noch gesperrt

Nach einem schweren Unfall war die A7 bei Tarp (Kreis Schleswig-Flensburg) in Richtung Norden zeitweise voll gesperrt. Nach Angaben der Rettungsleitstelle waren zwei Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt. Vier Menschen wurden verletzt, einer davon schwer. Alle wurden nach Angaben der Rettungsleitstelle in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Auch zwei Hubschrauber wurden angefordert. Ein Hubschrauber, mehrere Notärzte und ein Rettungswagen sind im Einsatz. Wie der Unfall passiert ist, ist noch unklar. Auch zwischen Quickborn (Kreis Pinneberg) und Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) musste die A7 heute Morgen voll gesperrt werden. Dort hatte ein Pkw gebrannt. Laut Polizei blieb die Fahrerin unverletzt. Allerdings fuhr ein Auto auf das Ende des entstandenen Rückstaus auf. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt, ein Hubschrauber war im Einsatz. | NDR Schleswig-Holstein 10.03.2024 10:00 Uhr

Brand eines Reetdachhauses in Heidgraben

In Heidgraben im Kreis Pinneberg brennt das Dach eines reetgedeckten Mehrfamilienhauses. Nach Angaben der Einsatzkräfte war der Brand heute Morgen um kurz nach 7.30 Uhr bemerkt worden. Eine Person musste ins Krankenhaus gebracht werden. Es sind mehrere Feuerwehren vor Ort, insgesamt sind es mehr als 100 Einsatzkräfte. Das Haus sei nicht mehr zu retten und werde nun bis auf die Grundmauern herunterbrennen, sagte ein Feuerwehrsprecher. | NDR Schleswig-Holstein 10.03.2024 10:00 Uhr

SH bei Radreisenden beliebt

Schleswig-Holstein bleibt bei Fahrradurlaubern weiter sehr beliebt. Das geht aus der aktuellen Radreiseanalyse des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs ADFC hervor. Vor allem die Ostsee zieht Radreisende an. Der Ostseeküstenradweg von Kupfermühle bei Flensburg bis Lübeck-Travemünde liegt im bundesweiten ADFC-Ranking auf Platz drei der meist befahrenen Radregionen. Die Nordseeküste schafft es auf Rang neun. Auch Urlauberinnen und Urlauber, die nicht explizit einen Fahrradurlaub in Schleswig-Holstein machen, haben häufig das Rad dabei, so das Ergebnis der Analyse, für die der ADFC 16.000 Menschen online befragt hat. Landesgeschäftsführer Jan Voß erklärte, dass es trotz der guten Ergebnisse noch viel Potenzial gebe, vor allem im Binnenland. | NDR Schleswig-Holstein 10.03.2024 09:00 Uhr

Feuer in Mehrfamilienhaus in Lübeck

Im Lübecker Stadtteil St. Lorenz hat es am späten Sonnabend in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr war das Feuer im zweiten Obergeschoss ausgebrochen, dort habe ein Sofa Feuer gefangen. Die Bewohnerinnen und Bewohner konnten sich selbst in Sicherheit bringen, eine Person musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. 40 Einsatzkräfte waren vor Ort. | NDR Schleswig-Holstein 10.03.2024 09:00 Uhr

Bürgermeisterwahlen in Wahlstedt und Flintbek

In Wahlstedt im Kreis Segeberg und in Flintbek im Kreis Rendsburg-Eckernförde werden heute neue Bürgermeister gewählt. Nach zwölf Jahren tritt Matthias Bonse (CDU) in Wahlstedt nicht mehr an. Für seine Nachfolge gibt es drei Kandidaten. In Flintbek stehen ebenfalls drei Kandidaten bereit - dort geht Amtsinhaber Olaf Plambeck (SPD) im Juli in den Ruhestand. Bis 18 Uhr sind die Wahllokale geöffnet. | NDR Schleswig-Holstein 10.03.2024 09:00 Uhr

