Aktionen zum Weltfrauentag in Schleswig-Holstein

Heute am Weltfrauentag gibt es auchin Schleswig-Holstein viele Aktionen rund um die Gleichstellung von Frauen. So gibt es an der Universität Kiel einen Vortragsmarathon, bei dem Professorinnen und Mitarbeiterinnen ihre Arbeitsbereiche präsentieren - vom Institut für Kriminalwissenschaften bis zum Landeszentrum für Datenschutz. Das Gleichstellungsbüro in Flensburg startet heute in einen Aktionsmonat: Geplant sind unter vielen anderen Aktionen wie ein Netzwerktreffen für Frauen im Handwerk und eine Infoveranstaltung bei der Flensburger Berufsfeuerwehr. Demonstriert wird am Weltfrauentag auch, zum Beispiel um 14 Uhr in Bad Oldesloe (Kreis Stormarn). Am Lindenplatz in Lübeck startet um 17 Uhr eine Demo gegen Unterdrückung und Diskriminierung. Mitinitiatorin ist der Lübecker Frauennotruf. | NDR Schleswig-Holstein 08.03.2024 08:00 Uhr

A7-Vollsperrung ab heute Abend

Ab heute Abend 20 Uhr ist die A7 in Richtung Hannover zwischen Hamburg-Nordwest und Hamburg-Volkspark für 57 Stunden voll gesperrt. Das hat die Autobahn GmbH mitgeteilt. An der Anschlussstelle Hamburg-Stellingen ist die Fahrbahn massiv beschädigt und muss saniert werden. Die Autobahn GmbH empfiehlt, den gesperrten Bereich weiträumig zu umfahren. Die Umleitung ist von der Anschlussstelle Neumünster Süd an ausgeschildert. Sie führt über die B205, A21 und A1. Am frühen Montagmorgen sollen die Arbeiten dann abgeschlossen sein. | NDR Schleswig-Holstein 08.03.2024 07:00 Uhr

Land übernimmt 95 Prozent der Reparaturkosten von Regionaldeichen

In Schleswig-Holstein sollen mehr sogenannte Landesschutzdeiche entstehen. Laut Küstenschutzminister Tobias Goldschmidt (Grüne) wolle man damit dem Klimawandel und dem damit verbundenen Anstieg des Meeresspiegels begegnen. Bei einer Veranstaltung in Großenbode (Kreis Ostholstein) rief Goldschmidt die Vertreter von Kommunen und Wasser- und Bodenverbänden dazu auf, bis zur neuen Sturmflutsaison im Herbst alle Regionaldeiche wieder herzustellen. Diese könnten dann zu Landesschutzdeichen ausgebaut werden. 95 Prozent der Kosten würde das Land übernehmen, allerdings müssten die Verantwortlichen vor Ort den Bau planen und umsetzen. Einige Kommunen fühlen sich damit überfordert. Der Landesverband der Wasser- und Bodenverbände fordert, dass das Land die Regionaldeiche bereits vor dem Umbau zu Landesschutzdeichen übernimmt. | NDR Schleswig-Holstein 08.03.2024 06:00 Uhr

Land sagt Millionen für Ganztagsbetreuung zu

Für die Ganztagsbetreuung an Schulen in Schleswig-Holstein soll es künftig 196 Millionen Euro geben. Davon übernehme die Landesregierung 85 Prozent, sagte Ministerpräsident Günther gestern nach einem Treffen mit den Kommunen. Die angespannte Haushaltslage könnte nur von Land und Kommunen gemeinsam gelöst werden, so der CDU-Politiker. Zu den Ausgaben in der Ganztagsbetreuung kommen laut Günther etwa 105 Millionen Euro, um kommunalen Wärmewende zu unterstützen. | NDR Schleswig-Holstein 08.03.2024 06:00 Uhr

Streik bei den kommunalen Busbetrieben

Ver.di hat die Beschäftigten der kommunalen Busbetriebe landesweit zu einem weiteren Wochenend-Warnstreik aufgerufen. Nach Angaben eines Sprechers beginnt die Aktion heute um 15.30 Uhr und soll bis zum späten Sonntagabend dauern. Betroffen sind die KVG in Kiel, Aktivbus in Flensburg, die Stadtwerke mobil in Lübeck und der Stadtverkehr in Neumünster. Private Busunternehmen wie das Unternehmen Autokraft fahren planmäßig. Ob es in Neumünster wieder einen Notverkehr geben wird, steht noch nicht fest. Es ist das zweite Warnstreik-Wochenende bei den kommunalen Betrieben. Ver.di hatte dazu aufgerufen, weil die Arbeitgeber nach Meinung der Gewerkschaft die Tarifverhandlungen unnötig verzögerten. | NDR Schleswig-Holstein 08.03.2024 06:00 Uhr

Wetter: stark bewölkt, in der Nacht etwas Regen und Frost

Heute wird es nach möglichem Nebel heiter bis wolkig und trocken, nach Norden hin ist es vorübergehend stark bewölkt, nach Süden hin zum Teil sonnig. Die Höchstwerte liegen 6 Grad in Flensburg und 9 Grad in Tornesch (Kreis Pinneberg). Der Wind weht schwach bis mäßig, an der See gibt es zunehmend frischen Südost- bis Ostwind. | NDR Schleswig-Holstein 08.03.2024 06:00 Uhr

