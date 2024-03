Tod in der Ostsee vorgetäuscht: Fall wird erneut verhandelt Stand: 01.03.2024 10:36 Uhr 2021 hat das Landgericht Kiel ein Ehepaar zu Bewährungsstrafen verurteilt. Es hatte ihre Versicherungen um vier Millionen Euro betrügen wollen. Nun soll der Fall aber erneut verhandelt werden.

Konkret geht es um versuchten Betrug in 14 Fällen: Das Ehepaar aus Kiel hatte 2018 den Tod des Mannes auf der Ostsee vorgetäuscht, um aus insgesamt 14 Versicherungsverträgen eine hohe Summe Geld zu bekommen. Das Landgericht Kiel verurteilte 2021 die beiden heute 56-Jährigen wegen versuchten Betrugs einer Unfallversicherung zu Bewährungsstrafen von einem Jahr und neun Monaten beziehungsweise einem Jahr.

In den restlichen 13 angeklagten Fällen, ebenfalls versuchter Betrug an weiteren Versicherungen, wurde das Paar aber freigesprochen. Das Landgericht hatte die Entscheidung damit argumentiert, dass das Ehepaar ohne weitere Schritte, wie dem Vorlegen einer Sterbeurkunde, nicht mit einer Auszahlung hätte rechnen können. Die Taten wurden somit als straffreie Vorbereitungshandlungen gewertet.

BGH beanstandet Urteil - Fall wird erneut aufgerollt

Der Bundesgerichtshof (BGH) in Leipzig beanstandete die Freisprüche jedoch und hob sie auf. Das Kieler Gericht habe demnach nicht geprüft, ob die Angeklagten auch wegen Verabredung zum gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs oder wegen des betrügerischen Abschlusses der Versicherungsverträge belangt werden könnten. Die Fälle werden nun von heute an erneut vor dem Kieler Landgericht verhandelt. Zehn Termine wurden für den Prozess angesetzt. Das Urteil wird Anfang Mai erwartet.

Angeblich Toter versteckte sich monatelang

Im Oktober 2019 hatte das Kieler Ehepaar ein Bootsunglück in der Ostsee vorgetäuscht. Mit dem angeblichen Tod des Mannes wollten sie aus ihren 14 Risiko-Lebens- und Unfallversicherungen an Geld ausgezahlt bekommen - insgesamt ging es um vier Millionen Euro. Für den Betrug schafften sie sich extra ein Motorboot an, das auf der Ostsee sinken sollte. Drei Tage nach dem fiktiven Unfall meldete die Ehefrau ihren Mann bei der Polizei als vermisst.

Die Beamten konnten das gekenterte Motorboot vor Schönberg (Kreis Plön) finden, schöpften jedoch Verdacht, da keine Leiche gefunden werden konnte. Ein Gutachter konnte feststellen, dass das gesunkene Boot vorher manipuliert wurde. Außerdem verlangten die Versicherungen eine Sterbeurkunde und stellten sich nicht mit der einfachen Todesmeldung der Polizei zufrieden. Geld aus den 14 Versicherungen wurde deshalb nie ausgezahlt. Die Lebensversicherungen in Millionenhöhe hatten sie bereits 2018 zugunsten der Frau sowie der Mutter abgeschlossen.

Auf dem Dachboden gefunden: Festnahme bei seiner Mutter

Während der Mann weiterhin als vermisst galt, soll er sich mehrere Monate lang in Hamburg sowie bei seiner Mutter im niedersächsischen Schwarmstedt im Heidekreis versteckt haben. Dort konnten Spezialkräfte der Polizei den Mann im Mai 2020 auf dem Dachboden seiner Mutter festnehmen.

