Neumünster: spontane Warnstreiks im Busverkehr erwartet

Im kommunalen Busverkehr in Neumünster drohen in dieser Woche spontane Warnstreiks. Die Gewerkschaft ver.di reagiert damit nach eigenen Angaben auf einen Notverkehr, den die Stadtwerke Neumünster während des Warnstreiks der vergangenen drei Tage eingerichtet hatten. Ver.di spricht von einem Streikbruch. Diesen Vorwurf weisen die Stadtwerke von sich: Laut einer Unternehmenssprecherin hätten sie den Streik nicht verhindern wollen. "Dennoch wollten wir gerne für alle Neumünsteranerinnen und Neumünsteraner den Verkehr aufrechterhalten, dass sie zumindest ein bisschen den Busverkehr nutzen können", so Stadtwerke-Sprecherin Saskia Ullrich. Dass der Notverkehr so negativ aufgeschlagen sei, bedauere sie sehr. | NDR Schleswig-Holstein 04.03.2024 06:00 Uhr

Sechsjähriger stirbt bei Unfall mit Güllebehälter in Osterhever

Auf einem Bauernhof in Osterhever (Kreis Nordfriesland) ist am Sonntagnachmittag ein Sechsjähriger in einen Güllebehälter gefallen und ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei hatten die Großeltern das Kind am Nachmittag vermisst und die Beamten informiert. Die Einsatzkräfte suchten etwa zwei Stunden lang nach dem Jungen. Weil das Kind nicht aufzufinden war, ließ die Feuerwehr schließlich den Güllebehälter ab, wo sie dann den Leichnam des Sechsjährigen fanden. | NDR Schleswig-Holstein 04.03.2024 06:00 Uhr

Bürgermeisterwahlen in Stockelsdorf und Bredstedt

Bei der Bürgermeisterwahl in Bredstedt (Kreis Nordfriesland) hat sich Christian Schmidt durchgesetzt. Der CDU-Kandidat erhielt die absolute Mehrheit, er kam laut Wahlleitung auf 59 Prozent der Stimmen und wird nun hauptamtlicher Bürgermeister in Bredstedt. Mehr als 15 Jahre lang gab es in Bredstedt einen ehrenamtlichen Bürgermeister. Im letzten Jahr hatte die Verwaltung beschlossen, dass es künftig einen hauptamtlichen geben soll. In Stockelsdorf (Kreis Ostholstein) setzte sich die amtierende Bürgermeisterin Julia Samtleben (parteilos) durch. Sie kam laut Wahlleitung auf 59,4 Prozent der Stimmen. | NDR Schleswig-Holstein 04.03.2024 06:00 Uhr

Wetter: wolkig und neblig trüb

Heute ist es teilweise trüb, sonst ist es wechselnd bis stark bewölkt mit Chancen auf Sonnenschein. Hier und da kann es etwas regnen. Die Höchstwerte liegen zwischen 6 Grad in Großenbrode (Kreis Ostholstein) und 13 Grad in Glinde (Kreis Stormarn). Ab dem Nachmittag sind an den Küsten starke bis stürmische Böen möglich. | NDR Schleswig-Holstein 04.03.2024 06:00 Uhr

