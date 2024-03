Eckernförder Bucht: Einsatz von KI zum Schutz der Ostsee Stand: 04.03.2024 12:31 Uhr Mit Hilfe Künstlicher Intelligenz (KI) soll künftig der ökologische Zustand der Eckernförder Bucht überwacht werden. Damit soll die aktuelle Wasserqualität bewertet werden - ein Frühwarnsystem, etwa für drohendes Fischsterben.

Weil sich die Buchten der schleswig-holsteinischen Ostsee in keinem guten ökologischen Zustand befinden, soll künftig ein KI-basiertes Monitoring dabei helfen, die Gewässergüte in Echtzeit zu überwachen.

Pilotprojekt erhält Förderung vom Land

Das Projekt wurde vom Geomar zusammen mit der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel entwickelt und wird vom Land Schleswig-Holstein mit 750.000 Euro gefördert. "Die Förderung dieses Projekts markiert einen bedeutenden Schritt in Richtung eines effektiveren Ostsee-Schutzes", sagte Geomar-Direktorin Katja Matthes. Das Pilotprojekt könne in Zukunft dabei helfen, die marinen Ökosysteme zu schützen und zu bewahren.

Überwachung der Ostsee in Echtzeit

Mit dem Monitoring durch die KI soll der Umweltzustand der Küste künftig in Echtzeit erfasst werden. Bei einer Verschlechterung der Wasserqualität könne dann schnell gegengesteuert werden, hießt es. Bislang müssen Wasserproben, die Daten zur Bewertung des Umweltzustandes liefern, im Labor ausgewertet werden. Ein langwieriger Prozess - erst nach Tagen oder manchmal sogar Monaten liegen den Angaben zufolge oft die Ergebnisse vor. Helfen kann die KI zum Beispiel, wenn sich sauerstoffarme Zonen in der Ostsee ausbreiten, was zu Fischsterben führen kann. Aktuell läuft das Projekt laut Geomar noch im Testbetrieb.

