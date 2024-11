Schleswig-Holstein News: Aktuelle Nachrichten aus SH im Überblick Stand: 08.11.2024 07:35 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 8. November 2024 - aktuell und kompakt im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und was noch wichtig wird.

Das Wichtigste in Kürze:

Kiel: Prozess wegen Fahrlässiger Tötung mit Auto

Vor dem Amtsgericht Kiel beginnt am Freitag ein Prozess wegen fahrlässiger Tötung. Anfang des Jahres soll eine heute 78-jährige Frau zwei Frauen mit dem Auto angefahren haben, eine davon verstarb an der Unfallstelle. Welche Anhaltspunkte für eine fahrlässige Tötung sprechen, wollte das Gericht nicht mitteilen. Ein Sachverständiger hatte direkt nach dem Unfall aber technische Probleme am Unfallwagen ausgeschlossen. Im Januar soll die Autofahrerin am Bebelplatz im Kieler Stadtteil Elmschenhagen die Kontrolle über ihren Wagen verloren und dabei zwei Frauen auf dem Gehweg erfasst haben. Eine 85-Jährige erlag ihren Verletzungen, eine 64-Jährige wurde schwer verletzt. | NDR Schleswig-Holstein 08.11.2024 07:00 Uhr

In Schleswig-Holstein fallen erneut viele Busverbindungen aus. Die Gewerkschaft ver.di rief landesweit alle Beschäftigten der privaten Busunternehmen im Omnibusverband Nord auf, bis Dienstschluss die Busse in den Depots zu lassen. Explizit wies die Gewerkschaft darauf hin, dass auch der Flughafenbus Kielius zwischen Kiel und Hamburg vom Streik betroffen sein kann. Die meisten Unternehmen haben bereits Streikfahrpläne veröffentlicht. Hintergrund des Streiks ist ein geplatzter Tarifvertrag. Die Arbeitgeber kritisieren den Streik und haben zu einem Gespräch am kommenden Montag eingeladen. Ver.di hat nach eigenen Angaben noch nicht zugesagt und fordert, dass der Omnibusverband Nord bis zum Mittag ein schriftliches Angebot vorlegt. | NDR Schleswig-Holstein 08.11.2024 06:00 Uhr

Weitere Informationen Landesweite Busstreiks in SH werden heute fortgesetzt Heute sollen vor allem Schulbusse betroffen sein. Im gesamten privaten Busgewerbe kann es immer wieder zu Streiks kommen. mehr

78 Verstöße bei Kontrollen der Wasserschutzpolizei

Die Wasserschutzpolizei Schleswig-Holstein hat bei der Kontrolle von 55 Frachtschiffen Ende Oktober 78 Verstöße gegen Vorschriften festgestellt. Die Beamten leiteten nach eigenen Angaben vier Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten ein und verhängten in drei Fällen ein Verwarngeld. Zu den Kontrollen gehörte die Überprüfung der Sicherheitsstandards an Bord. Angesehen wurden auch die Schiffspapiere und Befähigungszeugnisse der Besatzungen sowie die Öl-, Ballast- und Ladungstagebücher. | NDR Schleswig-Holstein 08.11.2024 06:00 Uhr

Wirtschaftsverbände in Schleswig-Holstein fordern schnelle Neuwahlen

Auch die Wirtschaft im Norden beschäftigt das Aus der Koalition in Berlin. Nach Meinung des Unternehmensverbandes Unterelbe Westküste sollte es schnell eine neue Regierung geben. Die Industrie- und Handelskammern hoffen, dass die Regierung in Berlin bis zu den Neuwahlen handlungsfähig bleibt. Der Hauptgeschäftsführer der Unternehmerverbände UV Nord, Michael Thomas Fröhlich, sieht das Ampel-Aus sogar als Chance. Nach Neuwahlen könnte sich schnell etwas bewegen, sagt er. Das Institut für Weltwirtschaft in Kiel hält den Zeitpunkt für das Ende der Koalition für fatal - vor allem, weil weder der Nachtragshaushalt 2024 noch der Haushalt 2025 verabschiedet sind. | NDR Schleswig-Holstein 08.11.2024 06:00 Uhr

Weitere Informationen Das Ende der Ampel: So reagiert die Wirtschaft in SH Am Ende ging es schnell: Die Ampelkoalition in Berlin ist am Ende. Wie sieht die Wirtschaft in Schleswig-Holstein den Bruch? mehr

A1 im Kreis Stormarn ist das ganze Wochenende gesperrt

Die A1 ist im Kreis Stormarn zwischen Ahrensburg und dem Autobahnkreuz Bargteheide von Freitagabend an in beiden Richtungen voll gesperrt. Am Autobahnkreuz Bargteheide führt die Fahrbahn der A 21 auf einer Brücke über die A1, die laut Autobahn GmbH 1966 gebaut wurde. Sie sei dem Verkehrsaufkommen mittlerweile nicht mehr gewachsen und muss deshalb ausgetauscht werden, teilte die Autobahn GmbH mit. Dafür wird demnach jetzt eine sogenannten Behelfsbrücke eingesetzt, bis die neue Brücke fertig. Ab 19 Uhr ist die A1 deshalb zwischen Ahrensburg und dem Autobahnkreuz Bargteheide in beide Richtungen voll gesperrt. Umleitungen sind ausgeschildert. Montagmorgen um 6 Uhr soll die A1 dann wieder befahrbar sein. | NDR Schleswig-Holstein 08.11.2024 06:00 Uhr

Weitere Informationen A1 am Kreuz Bargteheide von heute Abend bis Montag gesperrt Zwischen dem Autobahnkreuz und Ahrensburg bleibt die A1 wegen Brückenarbeiten für 59 Stunden komplett dicht. mehr

Wetter: Stark bewölkt mit vereinzelt Sprühregen

Am Freitag ist es zumeist stark bewölkt bis bedeckt, teilweise neblig-trüb, vereinzelt gibt es Sprühregen, ansonsten bleibt trocken. Im Laufe des Tages hellt es hier und da auf, später sind auch stellenweise Auflockerungen möglich. Die Höchstwerte liegen bei 6 Grad in Büchen (Kreis Herzogtum Lauenburg) bis 10 Grad auf Amrum (Kreis Nordfriesland). Schwacher bis mäßiger, an der See gelegentlich böig auffrischender Südost- bis Ostwind. | NDR Schleswig-Holstein 07.11.2024 06:00 Uhr

Weitere Informationen 2 Min So wird das Wetter in Schleswig-Holstein NDR Schleswig-Holstein Wetterexperte Sebastian Wache mit den Aussichten für den 6. November und die kommenden Tage. 2 Min

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 6 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 6 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.11.2024 | 07:00 Uhr