Sana-Übernahme: Marktbeherrschende Stellung?

Mehr als 94 Prozent der Anteile der Sana-Kliniken Ostholstein wollte die Ameos-Gruppe übernehmen. Doch Mitte März zog Ameos den Antrag auf Übernahme vorerst zurück. Als Begründung gab das Unternehmen komplexe Übernahmeverhandlungen an. Ein wichtiger Grund des Rückzugs von Ameos war aber wohl auch die Einschätzung des Bundeskartellamts. Das hätte der Übernahme zustimmen müssen, hatte aber Bedenken angemeldet - und die hat es jetzt öffentlich gemacht.

Sana Kliniken Ostholstein: Wie geht es weiter? Schleswig-Holstein Magazin - 06.04.2019 19:30 Uhr Der Schweizer Klinikkonzern Ameos wollte die Sana Kliniken in Ostholstein schon Anfang des Jahres übernehmen. Das Bundeskartellamt äußerte jedoch vorläufige Bedenken.







Kartellamt: Wäre marktbeherrschend geworden

Das Problem: Ameos und die größte Wettbewerberin im Kreis, die Schön Klinik in Plön gehören zwar zu unterschiedlichen Investmentfonds. Die werden aber beide von einer amerikanischen Beteiligungsgesellschaft geführt. Ameos und die Schön-Klinik, wären, so das Bundeskartellamt "mit einem Marktanteil in Ostholstein von über 50 Prozent der Fälle im akutstationären Bereich und einem sehr großen Vorsprung zu den anderen, außerhalb des Marktgebietes liegenden Krankenhäusern marktbeherrschend geworden."

Ameos arbeitet an neuem Übernahmeangebot

"Für uns ein bisschen überraschend, hat das Kartellamt den Markt sehr viel kleiner gesehen, als wir den gesehen haben", sagt Michael Dieckmann, Vorstand von Ameos. Ameos habe die Fusionsanmeldung im März zurückgenommen, nachdem das Bundeskartellamt wettbewerbliche Bedenken angemeldet habe, so das Kartellamt in seiner Mitteilung. Ein negativer Bescheid liegt damit also nicht vor. Ameos arbeitet nach eigenen Angaben an einem neuen Übernahmeangebot. Ob das vom Kartellamt akzeptiert wird, ist noch unklar.

