SPD-Mann Boege zum neuen Ahrensburger Bürgermeister gewählt Stand: 17.10.2021 19:49 Uhr Die Ahrensburger haben am Sonntag in einer Stichwahl ihren neuen Bürgermeister bestimmt. SPD-Mann Eckart Boege setzte sich dabei knapp gegen den von der CDU unterstützten Thomas Schreitmüller durch.

Boege erhielt 51,7 Prozent der Stimmen, der parteilose Schreitmüller 48,3. Bei knapp 28.000 Wahlberechtigten in Ahrensburg lag die Wahlbeteiligung bei 45,0 Prozent. Die Stichwahl war nötig geworden, weil bei der Wahl am 26. September keiner der damals drei Kandidaten in der Stadt im Kreis Stormarn eine Mehrheit erzielt hatte.

Amtsinhaber trat nicht wieder an

Damals war Schreitmüller auf 42,4 Prozent der Stimmen gekommen, Boege holte 34,5 Prozent. Der dritte Kandidat Christian Schubbert-von Hobe (Wahlvorschlag der Grünen) erreichte 23,1 Prozent der Stimmen. Amtsinhaber Michael Sarach (SPD) ist seit 2010 im Amt. Nach zwei Amtszeiten ist für ihn Schluss, er trat nicht wieder an.

