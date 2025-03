Stand: 20.03.2025 08:21 Uhr SH Netz überprüft Gasanschlüsse im Kreis Steinburg

Die Schleswig-Holstein Netz AG (SH Netz) überprüft im Kreis Steinburgin insgesamt 1.135 Gebäuden die Gas-Hausanschlussleitungen. Betroffen sind laut Mitteilung Haushalte in Armstedt, Drage und Hingstheide, Kaaks, Kiebitzreihe, Looft, Nutteln, Oldendorf, Ottenbüttel, Peissen, Silzen, Vaale, Wulfsmoor. Dabei handele es sich um Kontrollen nach dem Regelwerk des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches, das alle zwölf Jahre Kontrollen der im Gebäude liegenden Teile der Gasanschlüsse vorsieht, so die SH Netz. Die Prüfungen haben demnach bereits im Januar begonnen.

