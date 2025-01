Stand: 20.01.2025 09:09 Uhr Rückbau am Kernkraftwerk Brokdorf hat begonnen

Als letztes der drei Atomkraftwerke in Schleswig-Holstein wird jetzt auch das AKW Brokdorf (Kreis Steinburg) zurückgebaut. Derzeit werden Teile des Kühlsystems entfernt. Grundsätzlich gilt beim Rückbau das Prinzip "von Innen nach Außen". Im vergangenen Herbst hatte die Atomaufsicht in Kiel die erste Teilgenehmigung für diese Arbeiten erteilt.

Rückbau nach strengen Vorschriften

Für den Rückbau gelten strenge Vorschriften. So ist jedes einzelne Kabel und jedes Rohr nummeriert und für jedes Teil gibt es eine Vorgabe in einem Änderungskatalog. Alle Teile kommen dann in das Reststoffbehandlungszentrum, dem Herzstück des AKW-Rückbaus. Metallteile, große Schrauben oder Kabel werden dort dekontaminiert, damit keine radioaktive Beladtung mehr besteht. Dann werden die Teile von unterschiedlich großen Spezialsägen zerkleinert.

In 15 Jahren sollen Arbeiten abeschlossen sein

Noch arbeiten in dem Reststoffbehandlungszentrum zehn Mitarbeitende, in den kommenden Wochen wird das Personal auf bis zu 70 Mitarbeitende aufgestockt, damit der Zeitplan eingehalten werden kann. In 15 Jahren soll der Rückbau im AKW Brokdorf dann abgeschlossen sen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Energiewende Atomkraft Kreis Steinburg