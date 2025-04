Stand: 04.04.2025 11:35 Uhr Weniger Arbeitslose im Norden von SH als im Februar

Die Arbeitslosigkeit ist im Norden des Landes im März gesunken. Das teilt die Bundesagentur für Arbeit mit. In der Stadt Flensburg sowie den Kreisen Schleswig-Flensburg und Nordfriesland waren im März 16.661 Menschen ohne Beschäftigung. Das sind zwei Prozent weniger als im Februar- dafür aber acht Prozent mehr als vor einem Jahr. Flensburg hat mit rund neun Prozent sogar die höchste Arbeitslosenquote aller kreisfreien Städte in Schleswig-Holstein. Dabei suchen Unternehmen aber weiterhin Mitarbeitende. Die meisten freien Stellen gibt es laut Agentur in den Branchen Gesundheits- und Sozialwesen sowie Gast- und Baugewerbe.

