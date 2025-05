Stand: 06.05.2025 08:13 Uhr "Aktionsplan Ostseeschutz 2030": Erste Infoveranstaltung in Neustadt

Bei einer Infoveranstaltung in Neustadt (Kreis Ostholstein) wollen Ministeriumsvertreter am Dienstagabend (06.05.) den "Aktionsplan Ostseeschutz 2030" vorstellen. Dabei soll es vor allem um die Ausweisung der Schutzgebiete gehen. Acht Prozent der Ostseefläche sollen dafür insgesamt verwendet werden. Unter anderem vor der Insel Fehmarn. Die Schutzgebiete sollen fischereifrei sein. Schwimmen bleibt möglich, auch das Standangeln. Für den Bootsverkehr soll es eine Befahrensverordnung geben, die beim Bund beantragt werden muss. Auch Kiten und Surfen bleibt möglich - mit Ausnahme von November bis Mai. Die Infoveranstaltung in Neustadt ist die erste in Ostholstein und startet um 18 Uhr in der Eventfabrik.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Ostholstein