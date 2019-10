Stand: 15.10.2019 15:23 Uhr

Röhrling und Krempling: Pilze sammeln mitten in Kiel

Champignons, Röhrlinge, Riesenschirmling: Überall wachsen im Moment wieder jede Menge Pilze. Sammler müssen aber nicht unbedingt in den Wald gehen. Auch mitten in der Stadt können sie jede Menge Pilze finden - "auch in der Landeshauptstadt", sagt Vivian Hauser von den Pilzfreunden Kiel. Pilze mögen die Wärme in der Stadt. "Sobald zehn Bäume zusammenstehen, kann man suchen", sagt Hauser.

Pilz als Recyclinganlage

Unweit des Campus der Uni Kiel findet die Pilz-Expertin zum Beispiel Safranschirmlinge oder Birkenröhrlinge. Wenn direkt neben der Fundstelle eine Straße lang führt, sollte man von den Pilzen jedoch nicht zu viele essen. "Ein Pilz ist eine kleine Recyclinganlage. Der sammelt alles auf, was er an Schadstoffen mitkriegt. An einer viel befahrenen Straße sind das natürlich auch Abgase", erklärt Hauser.

Auch Stadtchampignons findet sie auf einem Grünstreifen zwischen verschiedenen Wohnblöcken. Ungeübte sollten jedoch vorsichtig sein, wenn sie meinen, einen essbaren Champignon gefunden zu haben. "Wenn mich jemand anruft und sagt, er hat Champignons bei sich im Garten gesehen, ist es zu 98 Prozent der Giftchampignon", erzählt Hauser und warnt: "Wenn man den verzehrt, muss man erbrechen."

Tödliche Wirkung erst Jahre später

Auch wenn Hauser einen Kahlen Krenmpling findet, nimmt sie ihn lieber nicht mit in ihre Küche. "Früher war das mal ein Speisepilz. Aber der hat dann noch nach langer Zeit zu Todesfällen geführt", sagt Hauser. Tatsächlich kann das Gift hier erst nach Jahren seine Wirkung zeigen und allergische Reaktionen hervorrufen - auch tödliche.

Richtig giftig ist der grüne Knollenblätterpilz, der auch in der Kieler Innenstadt an vielen Stellen gedeiht. Schon der Verzehr von 50 Gramm dieses Pilzes können laut der Deutschen Gesellschaft für Mykologie tödlich enden. Denn die Amatoxine des Pilzes verursachen ein mehrfaches Organversagen.

