Rockergruppe "United Tribuns" verboten: Razzia in SH Stand: 14.09.2022 08:10 Uhr Sexualstraftaten, Menschenhandel und versuchte Tötungsdelikte - die Liste der Vorwürfe gegen die rockerähnliche Gruppierung "United Tribuns" ist lang. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat den Verein und seine Teilorganisationen jetzt verboten.

In Schleswig-Holstein werden momentan 35 Objekte der Rockergruppe durchsucht. Das Ziel: Beweissicherung und Vermögenseinziehung. Von den bundesweit 13 Chaptern der "United Tribuns" befinden sich vier in Schleswig-Holstein mit Schwerpunkt in der Hansestadt Lübeck. Aber auch im Kreis Segeberg gab es wohl Razzien. Etwa 400 Polizisten sind laut Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) im Einsatz beziehungsweise haben die Razzia mit vorbereitet. Laut Innenministerium wurden heute Morgen zwei Beamte beim Einsatz leicht verletzt.

Sütterlin-Waack begrüßte das Vereinsverbot und die damit verbundene Auflösung der "United Tribuns": "Gegenüber rockerähnlichen Gruppierungen, die wiederholt schwere Straftaten begangen haben, verfolgen wir in Schleswig-Holstein noch immer eine Null-Toleranz-Strategie. Solche Vereine dulden wir bei uns nicht!"

Razzien in neun Bundesländern

Bundesinnenministerin Nancy Faeser hatte die rockerähnliche Gruppierung heute verboten. Mitglieder der Gruppe hätten schwerste Straftaten begangen, unter anderem Sexualstraftaten, Menschenhandel und versuchte Tötungsdelikte, sagte die SPD-Politikerin. Heute Morgen gibt es in Zusammenhang mit dem Verbot Razzien in neun Bundesländern - in Norddeutschland sind noch Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen betroffen.

Laut Bundesinnenministerium kam es in der Vergangenheit zu einer Vielzahl teilweise schwerster Straftaten. Dazu zählen verschiedene Körperverletzungs- und versuchte Tötungsdelikte - vor allem bei Auseinandersetzungen mit konkurrierenden Rockergruppen, wie den "Hells Angels". Weitere Vorwürfe: Sexual- und Menschenhandel, Betrug und Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz.

