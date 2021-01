Rendsburger Kanaltunnel: Nächtliche Vollsperrungen am Wochenende Stand: 29.01.2021 13:25 Uhr Der Rendsburger Kanaltunnel wird von heute Abend ab 21 Uhr bis morgen früh um 4 Uhr gesperrt. Grund sind laut Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Arbeiten an der Technik. Für Autofahrer bedeutet das wieder einen Umweg.

Im Rendsburger Straßentunnel schreiten die Arbeiten an der Sicherheits- und Verkehrstechnik voran. Bislang wurden in der Oströhre die Hardware für die Tunnelbelüftung und die Sensorik zur Messung der Lüftungsströmungen installiert - analog zum bereits laufenden System in der Weströhre. Jetzt will die Baufirma die Anlagen in der Oströhre auf die neue zentrale Leittechnik aufschalten. Während dieser Arbeiten kann der Verkehr nicht überwacht und gesteuert werden.

Zwei Sperrungen

Deshalb muss der Kanaltunnel in den Nächten von Freitag (29. Januar) auf Sonnabend (30. Januar) sowie von Sonnabend (30. Januar) auf Sonntag (31. Januar) jeweils von 21 bis 4 Uhr voll gesperrt werden. Mögliche Ausweichstrecken führen über die A7 oder die Fährstelle Nobiskrug. Dort wird jeweils bis 0.45 Uhr eine zweite Fähre eingesetzt.

Während der nächtlichen Sperrungen soll auch am Blitz- und Überspannungsschutz gearbeitet werden. Außerdem plant das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Kiel-Holtenau, die Prüfung der Energieversorgung des Tunnels abzuschließen. "Wir werden auch die Mittelspannungsanlage abschalten, um den Stadtwerken Inspektionen an den technischen Anlagen zu ermöglichen," erläutert Sönke Meesenburg, Leiter des zuständigen Fachbereichs beim WSA.

Wie es aktuell auf den Straßen im Land aussieht, erfahren Sie auf den Seiten des NDR Verkehrsstudios.

