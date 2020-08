Stand: 14.08.2020 11:13 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Längste Hitzewelle in SH - tagelang über 30 Grad

Noch vor wenigen Wochen, als viele über den kühlen Sommer klagten, hätte das keiner gedacht: Das Wetter sorgt momentan für absolute Hitzerekorde in Schleswig-Holstein. In der Region rund um Itzehoe (Kreis Steinburg) und Quickborn (Kreis Pinneberg) herrschen seit nunmehr acht Tagen Temperaturen von mehr als 30 Grad. "Das ist ein neuer Rekord", sagte Wetterexperte Meeno Schrader NDR 1 Welle Nord. Er geht davon aus, dass es seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1881 noch nie eine derart lange Hitzeperiode dort gegeben hat. Ein Hitzetag ist definiert mit 30 Grad und mehr. Laut Schrader sieht es so aus, dass die Temperaturen noch bis einschließlich Montag teilweise bei über 30 Grad liegen.

Wetterbericht: Es bleibt weiter heiß 13.08.2020 19:30 Uhr Heiße Tage und lauwarme, angenehme Nächte: Das Wetter bleibt auch in den kommenden Tagen schön. Wetterexperte Meeno Schrader präsentiert die Aussichten für das kommende Wochenende.







Landwirte offenbar zufrieden

Mit Blick zur Landwirtschaft sagte der Wetterexperte: "Liebe Landwirte, seid mir nicht böse, aber eigentlich habt ihr doch immer etwas zu beklagen. Und das ist in diesem Jahr tatsächlich auffallend wenig oder gar nicht passiert." Die Bauern seien sehr zufrieden mit der diesjährigen Ernte.

Schrader: Hitzerekord in Teilen Schleswig-Holsteins NDR 1 Welle Nord - Horst und Mandy am Morgen - 14.08.2020 08:40 Uhr Seit acht Tagen ist es nun schon extrem heiß. Diese Periode hält so lange an, dass sie laut Wetterexperte Meeno Schrader Rekorde erzielt - vor allem im Raum Itzehoe und Quickborn.







Schrader: Gartenbesitzer sollten mit Wasser sparen

Gartenbesitzer könnten gut Wasser gebrauchen. Sie werden aber gebeten, Wasser zu sparen, denn der Vorrat ist kräftig zurückgegangen. "Da müssen wir einfach haushalten und das Gartensprengen einfach mal aussetzen." Den nächsten Regen erwartet Meeno Schrader erst am Dienstag.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Horst und Mandy am Morgen | 14.08.2020 | 07:40 Uhr