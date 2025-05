A7 bei Bordesholm: Vollsperrung am Wochenende Stand: 14.05.2025 14:44 Uhr Wer am Wochenende bei Bordesholm über die A7 fahren möchte, muss einen Umweg in Kauf nehmen: Weil dort eine Behelfsbrücke abgebaut wird, ist die Autobahn zwischen Bordesholm und Warder gesperrt.

Schon seit Monaten wird auf der Großbaustelle an der L49 an der A7-Anschlussstelle Bordesholm (Kreis Rendsburg-Eckernförde) gebaut. Dort führte eine Brücke aus den 1970er Jahren über die Autobahn. Weil sie schwer beschädigt war, entsteht eine neue Brücke. Damit der Verkehr während der Arbeiten trotzdem fließen konnte, wurde eine Behelfsbrücke eingerichtet. Sie habe ihren Dienst nun getan und solle am Wochenende abgebaut werden, wie die Autobahn GmbH mitteilt.

A7 am Wochenende in beiden Richtungen gesperrt

Dafür ist die A7 zwischen Warder und dem Autobahndreieck Bordesholm ab Freitag (16.5.) um 20 Uhr für ein komplettes Wochenende in beiden Richtungen gesperrt. Voraussichtlich am Montag (19.5.) um 5 Uhr soll die Autobahn wieder freigegeben werden.

So kommen Autofahrende trotz Sperrung ans Ziel

A7 in Fahrtrichtung Norden: Autofahrende werden vor dem Autobahndreieck Bordesholm von der A7 auf die A215 Richtung Kiel geleitet, am Autobahnkreuz Kiel-West führt die Umleitung auf die A210 Richtung Rendsburg bis zum Autobahnkreuz Rendsburg und dann wieder zurück auf die A7 mit Fahrtrichtung Norden.



: Der Verkehr wird am Autobahnkreuz Rendsburg auf die A210 Richtung Kiel geleitet bis zum Autobahnkreuz Kiel-West und dann über die A215 Richtung Süden zurück auf die A7 Richtung Hamburg. Für den Fernverkehr empfiehlt die Autobahn GmbH zwingend, die Umleitung über die Autobahn zu nutzen und nicht auf andere Straßen auszuweichen.

empfiehlt die Autobahn GmbH zwingend, die Umleitung über die Autobahn zu nutzen und nicht auf andere Straßen auszuweichen. Ziel Nortorf: Autofahrende auf der A7 in Fahrtrichtung Norden erhalten an der Anschlussstelle Neumünster-Nord die Umleitungsempfehlung L328 von Neumünster nach Nortorf. Autofahrende auf der A7 in Fahrtrichtung Süden können Nortorf ungehindert über die Anschlussstelle Warder beziehungsweise Bordesholm erreichen.

Weitere A7-Sperrung an der Rader Hochbrücke

Auch weiter nördlich bleibt die Autobahn am Wochenende dicht: Für den Neubau der Rader Hochbrücke muss die A7 am kommenden Wochenende gesperrt werden. Die Autobahn wird dort auf sechs Spuren erweitert.

