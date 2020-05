Stand: 06.05.2020 19:55 Uhr - Schleswig-Holstein Magazin

Reederei warnt vor Eskalation auf Containerschiff

Die Ellerbeker Reederei Klingenberg (Kreis Pinneberg) hat vor einer Eskalation auf seinem Containerschiff "MV Marina" gewarnt. Hintergrund ist, dass der Frachter am Sonntag 79 geflüchtete Menschen vor Malta aus dem Meer gerettet hat. Die Crew habe auf Anforderung Maltas gehandelt, hieß es von der Reederei. Das Schiff hat aber nicht genügend Vorräte zur Versorgung der Menschen an Bord und darf bislang in keinen Hafen einlaufen.

Reederei: Erste Agressionsausbrüche an Bord

Der Inhaber der Reederei, Thies Klingenberg, sagte NDR Schleswig-Holstein, es habe am Mittwochnachmittag erste Aggressionsausbrüche gegeben. Die Schiffsbesatzung habe sich deshalb nun an Bord verschanzt und warte auf die Zuweisung eines Hafens. Klingenberg sprach von einer internationalen und humanitären Katastrophe.

Malta und Italien hatten ihre Häfen in der Corona-Krise als "nicht sicher" deklariert. Menschen, die von Schiffen aus Seenot gerettet werden, könnten dort nicht versorgt werden, hieß es. Dennoch kommen weiter Geflüchtete in kleinen Booten an den Küsten und in Häfen an. Auf Lampedusa etwa ist das Aufnahmelager nach Angaben der örtlichen Behörden voll.

