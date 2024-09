Stand: 25.09.2024 09:23 Uhr Raubüberfall auf Tankstelle in Ahrensbök

In Ahrensbök im Kreis Ostholstein hat ein Mann am Montagnachmittag eine Tankstelle überfallen. Laut Polizei betrat der Täter den Verkaufsraum in der Lübecker Straße, bedrohte den Angestellten mit einem Messer und forderte die Öffnung der Kasse. Er erbeutete mehrere hundert Euro und flüchtete in Richtung Ortsmitte. Der Täter wird als etwa 20 bis 30 Jahre alt, 1,90 Meter groß, mit schwarzem Kapuzenpullover und Zweitagebart beschrieben. Zeugenhinweise nimmt die Polizei entgegen

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.09.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Ostholstein