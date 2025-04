Stand: 04.04.2025 06:51 Uhr Musikhochschule Lübeck lädt zum Tag der offenen Tür

Nach über zehn Jahren lädt die Musikhochschule Lübeck erstmals wieder zu einem Tag der offenen Tür ein. Los geht es am Freitag (4.4.) ab 10 Uhr, heißt es von der Hochschule. Gäste können das Hochschulquartier an der Großen Petersgrube und auch die Holstentorhalle besuchen. Die Besucherinnen und Besucher sollen möglichst viele Einblicke in das Hochschulleben bekommen, erzählt Projektleiterin Johanna Ludwig. Jeder und Jede sei willkommen, ob Studienanwärter oder nicht. "Die Gäste können sehen, wie Proben funktionieren. Wie sehen bestimmte Unterrichte an der Musikhochschule aus? Was macht man eigentlich in so einem Musikstudium?" Außerdem laden die Big Band und der Pop Chor zum Mitmachen ein, freut sich Ludwig. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei, für Workshops sollten sich die Gäste anmelden.

