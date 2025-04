Stand: 04.04.2025 07:41 Uhr Brandstiftung auf Flensburger Campus: Mann festgenommen

Am Mitttwochnachmittag (2.4.) hat es auf dem Campus der Europa-Universität in Flensburg gebrannt. Laut Polizei ging gegen 13 Uhr der Anruf ein: Ein nackter Mann soll bei einer Brandstiftung gesehen worden sein. Vor dem Helsinki-Gebäude auf dem Universitätsgelände soll der Mann mit Hilfe eines Einmalgrills das Feuer gelegt haben. Dabei soll laut Leitstelle eine Fläche von 200 bis 300 Quadratmeter in Brand gesteckt worden sein. Niemand wurde verletzt. Der Mann wurde zunächst zur Gefahrenabwehr von der Polizei mitgenommen und an den sozialpsychiatrischen Dienst verwiesen. Die Polizei ermittelt zur Zeit noch. Dem Mann droht zunächst eine Anzeige wegen Brandstiftung.

