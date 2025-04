Stand: 03.04.2025 14:31 Uhr AKN: Strecke zwischen Ulzburg Süd und Norderstedt-Mitte gesperrt

Die AKN-Linie A2 fällt ab Donnerstag (10.4.) aus. Die Zugverbindungen zwischen Norderstedt-Mitte und Ulzburg Süd (beide Kreis Segeberg) werden durch Busse ersetzt, teilte die AKN mit. Wegen Bauarbeiten bleibt die Strecke demnach bis zum 20. April gesperrt. Die Fahrzeit verlängert sich für Pendlerinnen und Pendler deshalb um rund 25 Minuten. Aufgrund der längeren Fahrzeit starten die Busse in Norderstedt Mitte früher, so das Unternehmen. Die Ersatzbusse starten in Norderstedt im Abfahrtsbereich C des ZOB, in Ulzburg Süd am Bahnhofsvorplatz. Die genauen Abfahrtszeiten und Ersatzhaltestellen finden Sie hier.

