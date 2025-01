Stand: 22.01.2025 09:35 Uhr Raubmord in St. Peter-Ording vor Gericht

Im Prozess um einen Raubmord in St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) werden am Mittwoch (22.1.) vor dem Landgericht Flensburg weitere Zeugen vernommen. Vier Männern wird vorgeworfen, sich im Januar vergangenen Jahres Zugang zum Haus eines Rentner-Ehepaares verschafft und dieses bedroht zu haben. Der 99-jährige Ehemann verletzte sich dabei tödlich. Seine 79-jährige Ehefrau soll geschlagen und gefesselt worden sein. Das Gericht will dazu unter anderem Ersthelfer hören. Außerdem soll ein rechtsmedizinisches Gutachten vorgestellt werden.

