Stand: 22.01.2025 09:40 Uhr Ratzeburg: 90 Prozent aller Straßen in schlechtem Zustand

Fast die Hälfte aller Straßen in Lübeck sind in einem schlechten oder sehr schlechten Zustand. Das zeigt eine NDR-Recherche, die das Ausmaß von Straßenschäden in ganz Schleswig-Holstein ausgewertet hat. In Eutin (Kreis Ostholstein) betrifft das fast ein Drittel der Straßen und in Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) sind es sogar knapp 90 Prozent. Rund 35 Millionen Euro bräuchte Ratzeburg, um das Straßennetz wieder in einen guten Zustand zu versetzen, sagt Bürgermeister Eckhard Graf (SPD). Man müsse die Straßenbaumaßnahmen sehr gut mit den Anwohnern besprechen, so der Bürgermeister, "weil die Anwohner zu Ausbauanträgen an der Finanzierung mit herangezogen werden."

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.01.2025 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Herzogtum Lauenburg