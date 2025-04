Stand: 09.04.2025 06:40 Uhr Radfahrunfall - Polizei Heide ermittelt wegen Unfallflucht

Die Polizei Heide ermittelt nach einem Radunfall mit Fahrerflucht. Eine 31-jährige Radfahrerin brach sich dabei das Schienbein. Passiert war es bereits am Sonnabend, den 29. März. Sie war mit ihrem Rad auf einem Bankparkplatz in Heide (Kreis Dithmarschen) zwischen Marktplatz und der Straße "Neue Anlage" unterwegs, als ihr ein anderer Radfahrer entgegenkam. Ihren Angaben zufolge blickte der Mann auf sein Mobiltelefon und trug In-Ear-Kopfhörer. Sie hatte noch geklingelt, doch der Mann hatte sie nicht gehört. Sie stießen zusammen. Die Frau stürzte und brach sich das Schienbein. Der Mann prallte in eine Hecke und fuhr danach einfach weiter. Sie beschrieb ihn als südländisch aussehend, mit drei Tage Bart, dunkel gekleidet. Er fuhr ein blau-silbernes Damenfahrrad.

