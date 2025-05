Stand: 16.05.2025 13:10 Uhr Rekord zum Jubiläum: 25 Jahre Störlauf in Itzehoe

Es ist der große Jubiläumslauf - bereits zum 25. Mal findet am Sonnabend (17.5.) in Itzehoe (Kreis Steinburg) der Störlauf statt. 5.200 Läuferinnen und Läufer haben sich dafür angemeldet und die Startplätze sind ausgebucht. Nach Angaben der Veranstalter ist auch die Warteschlange noch lang. Angefangen hatte der Störlauf im Jahr 2000 mit 600 Teilnehmenden. Damals gab es nur zwei Laufstrecken: fünf Kilometer und 11,4 Kilometer. Am Sonnabend können die Läuferinnen und Läufer zwischen fünf Distanzen wählen. Auch zwei Walkingstrecken sind vorgesehen. Besonders die kurzen Distanzen seien in diesem Jahr beliebt, berichtet Gerd Freiwald, der den Lauf vor 25 Jahren mit gegründet hat. Auch viele Grund- und weiterführende Schulen hätten sich angemeldet.

Störlauf sorgt für Einschränkungen im Straßenverkehr

Rund um den Cirencester Park werden die Straßen gesperrt. Die Zehn-Kilometer-Strecke verläuft über Münsterdorf, durch Breitenburg und den Breitenburger Weg. Der Halbmarathon führt die Läuferinnen und Läufer durch Kollmoor bis Winseldorf und zurück über den Mühlenweg. Auch auf diesen Strecken kommt es zeitweise zu Straßensperrungen.

