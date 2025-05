Stand: 16.05.2025 14:42 Uhr Landesmeisterschaften im Turnen und Tanzen in Glückstadt

In Glückstadt (Kreis Steinburg) treten am Sonnabend (17.5.) 53 Mannschaften mit über 500 Turnerinnen und Turner gegeneinander an. Bei den 42. Landesmeisterschaften des Turnergruppenwettstreits (TGW) und der Turnergruppenmeisterschaft (TGM) steht das Turnen im Team im Vordergrund - anders als beim klassischen Geräteturnen. Den Wettstreit in bis zu acht Disziplinen bestreiten die Gruppen im Turnen und Tanzen. Dabei werden sie nach vier Kriterien bewertet: Gestaltung und Aufbau, Schwierigkeitsgrad, Ausführung und rhythmischer Gesamtablauf.

Den Turnergruppenwettstreit gibt es in Schleswig-Holstein seit über 40 Jahren. Auch deutschlandweit werden Wettkämpfe ausgetragen. Vor allem bei Kindern und Jugendlichen ist die Sportart sehr beliebt.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 9:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.05.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Steinburg