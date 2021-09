Puls in Steinburg: Experten sprengen explosive Stoffe Stand: 03.09.2021 19:54 Uhr Der Kampfmittelräumdienst hat in Puls (Kreis Steinburg) in mehreren Sprengungen hochexplosive Stoffe vernichtet, die das LKA in einem Einfamilienhaus in dem Ort gefunden hatte.

Fünf Sprengungen waren nötig, ehe die Polizei den örtlichen Sportplatz in Puls (Kreis Steinburg) am Freitagnachmittag wieder freigeben konnte. So lange hatte es nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein gedauert, bis die Stoffe restlos vernichtet waren. Ein Abtransport wäre laut Landeskriminalamt (LKA) zu riskant gewesen. Es hätte zu einer Selbstentzündung kommen können. Dieses Risiko wollte man nicht eingehen. Daher wurden die Stoffe auf dem Sportplatz unschädlich gemacht.

Ermittlungen wegen Verstoßes gegen Sprengstoffgesetz

Das explosive Gemisch ist laut LKA aus Chemikalien entstanden, die der sogenannten Grundstoffüberwachung unterliegen. Dabei handelt es sich um Chemikalien, die frei erhältlich, aber meldepflichtig sind. Aufgrund dieser Meldepflicht wurde die Polizei auf den Bewohner eines Hauses aufmerksam, wo die Beamten den Sprengstoff am Donnerstagabend fanden. Zu möglichen Plänen mit den Substanzen ist noch nichts bekannt. Gegen den Beschuldigten wird nun wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt.

