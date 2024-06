Fußball-EM: Fan Zone und Public Viewing auf dem Heiligengeistfeld Stand: 07.06.2024 14:36 Uhr Während der Fußball-Europameisterschaft wird das Hamburger Heiligengeistfeld zum Treffpunkt für Zehntausende Fans. In der Fan Zone und beim Public Viewing auf einem großen Screen können Besucherinnen und Besucher die Spiele verfolgen. Der Eintritt ist kostenlos.

Mit dem EM-Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland am 14. Juni beginnt auch das Fanfest auf dem Heiligengeistfeld. Dort werden an 22 Spieltagen bis zum 14. Juli alle 51 Spiele live auf mehreren Bildschirmen gezeigt, wie die Veranstalter mitteilten. An vielen verschiedenen Plätzen der Fan Zone könne so gemeinsam und kostenlos Fußball geschaut werden.

Public Viewing: 100 Quadratmeter großer Screen

Darüber hinaus öffnet an 15 Spieltagen das große Gelände für das Public Viewing auf dem Heiligengeistfeld, wo alle gemeinsam mit ihren Teams mitfiebern und feiern können. Auf einem 100 Quadratmeter großen Screen werden alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft, die fünf Spiele im Hamburger Volksparkstadion sowie alle Spiele der K.o.-Runden übertragen. Beendet werden die Veranstaltungen in der Regel um 23.30 Uhr. Gibt es eine Verlängerung, bleiben die Fan Zone und das große Public-Viewing-Gelände bis 30 Minuten nach Spielende geöffnet.

Familien-Bereich und VIP-Area

Für Familien gibt es einen Bereich, der komplett im Schatten liegt und von dem aus auch die kleinen Fans die Spiele gut verfolgen können. Wer es etwas exklusiver mag, kann sich ein Ticket für die VIP-Area sichern. Auf dem großen Public-Viewing-Gelände können bis zu 40.000 Menschen die Spiele verfolgen, im angrenzenden Bereich der Fan Zone finden noch einmal rund 10.000 Gäste Platz.

NDR 90,3 in der Fan Zone dabei

In der Fan Zone gibt es unter anderem einen Beachclub mit Liegestühlen zum Entspannen, ein Riesenrad für einen Rundumblick auf das Geschehen und eine große Auswahl an Speisen und Getränken. Auch NDR 90,3 ist in der Fan Zone dabei. Die Moderatoren Yared Dibaba und Michael Wittig präsentieren ein vielfältiges Bühnenprogramm. Vor den Spielen gibt es Musik, Kultur, Talks und Spiele zum Mitmachen. Zum Auftakt am 14. Juni gibt es unter anderem ein Konzert der Band Madsen.

Viel zu erleben in der Fan Zone

Auf dem Gelände gibt es auch sonst viel zu sehen. In der Activity Area können weitere Sportaktivitäten entdeckt werden. Straßenkünstlerinnen und -künstler beleben die Atmosphäre, Vereine und Verbände geben Einblicke in ihre Arbeit - und bei der Nations Expo gibt es Fakten und Anekdoten zu den 24 teilnehmenden Nationen der EURO. In der Fan Arena werden mehrere Fußball-Turniere gespielt. Fußballaktionen von Torwandschießen bis zum Dribbelparcours runden das Angebot ab.

Wie kommt man am besten hin?

Parkplätze in der Umgebung gibt es kaum, die Besucherinnen und Besucher sollten mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. Das große Areal für das Public Viewing ist am besten über die U-Bahn-Station St. Pauli zu erreichen. Dort fährt die U-Bahn-Linie 3 hin. Für diejenigen, die mit der S-Bahn anreisen, ist die Station Reeperbahn die nächstgelegene Haltestelle. Der im Norden angrenzende Bereich der Fan Zone ist am besten über die U-Bahn-Station Feldstraße (U3) oder die U-Bahn-Station Messehallen (U2) zu erreichen. Für diejenigen, die mit dem Fahrrad kommen, gibt es an der Glacischausee einen großen Fahrradparkplatz.

Alle weiteren Informationen gibt es auf der Internetseite www.fanzone.hamburg.de.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 06.06.2024 | 16:00 Uhr