Prozessbeginn: Ex-Freundin im Hotelzimmer erwürgt

Vor dem Kieler Landgericht muss sich von heute an ein 25 Jahre alter Mann wegen Totschlags verantworten. Ihm wird vorgeworfen, seine 28-jährige Ex-Freundin vor rund einem halben Jahr in einem Hotelzimmer in Rendsburg erwürgt zu haben. Neben der Toten lag das erst sechs Monate alte gemeinsame Kind.

Nach einem Streit erwürgt

Am 13. Februar soll sich der Mann gegen 3 Uhr nachts mit seiner Ex-Partnerin in einem Hotel getroffen haben. Der Mann verstieß damit bereits gegen Auflagen, denn er hätte sich laut Staatsanwaltschaft dem Opfer nicht nähern dürfen. Die Frau soll dem Treffen jedoch zugestimmt haben. Der Mann soll nach der Tat selbst den Notruf gewählt haben. Als die Rettungskräfte eintrafen, lag die Frau leblos auf dem Boden, das erst sechs Monate alte Baby unversehrt daneben. Es kam sofort in eine Pflegefamilie.

Das Motiv für die Tat ist bisher unklar. Der Mann sitzt seit dem 13. Februar in Untersuchungshaft. Das Schwurgericht hat vier Verhandlungstage festgesetzt. Ein Urteil wird für Ende August erwartet.

